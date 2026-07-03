Biển người háo hức chiêm ngưỡng pháo hoa mừng 50 năm Thành phố mang tên Bác

Từ chiều tối 2/7, hàng nghìn người dân từ nhiều khu vực đổ về trung tâm TP.HCM để chờ xem chương trình bắn pháo hoa chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026).
Mặc dù phải đến 21h chương trình bắn pháo hoa mới bắt đầu nhưng từ hơn 18h, các tuyến đường quanh phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng, khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn và nhiều vị trí trung tâm đã đông kín người dân. Nhiều gia đình, nhóm bạn trẻ có mặt từ rất sớm để chọn vị trí thuận lợi theo dõi màn trình diễn.
Trước thời điểm diễn ra sự kiện, khu vực trung tâm TP.HCM xuất hiện cơn mưa lớn nhưng điều này không làm giảm không khí háo hức, từ người cao tuổi đến các bạn trẻ đều kiên nhẫn chờ đợi. Nhiều người mang theo áo mưa, ô và đồ ăn nhẹ để sẵn sàng theo dõi trọn vẹn chương trình.
Anh Nam Phong (ngụ xã Bình Hưng) cho biết đã hẹn nhóm bạn cùng đến trung tâm thành phố từ sớm để xem pháo hoa. "Đây là sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với đất nước nói chung và người dân TP.HCM nói riêng. Vì vậy, chúng tôi muốn có mặt để cùng nhau ngắm pháo hoa trong ngày đặc biệt và bày tỏ lòng biết ơn đối với quê hương, đất nước", anh Phong chia sẻ.
Đúng 21h, pháo hoa rực sáng trên bầu trời TP.HCM.
Trung tá Nguyễn Văn Dũng, Trưởng ban Quân khí, Phòng Hậu cần - Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh TP.HCM, cho biết chương trình sử dụng 2.840 quả pháo hoa tầm cao, 360 quả pháo hoa tầm thấp, 1.200 giàn pháo tầm thấp cùng hơn 12.000 ống hỏa thuật các loại.
Trong đó, khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn được bố trí 1.200 quả pháo hoa tầm cao, 60 giàn pháo tầm thấp và 30 giàn hỏa thuật, trở thành điểm nhấn của chương trình. Các trận địa đồng loạt khai hỏa từ 21h đến 21h15 tại 16 điểm, gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao và 11 điểm bắn pháo hoa tầm thấp.
Tại khu vực Bình Dương cũ (nay là phường Bình Dương, TP.HCM), lực lượng chức năng chuẩn bị hệ thống 500 quả pháo hoa tầm cao và 60 giàn pháo tầm thấp. Cùng lúc, trận địa pháo hoa tại Trung tâm Hành chính TP Thuận An cũ (nay là phường Thuận An, TP.HCM) cũng sẵn sàng khai hỏa.
Ở Đặc khu Côn Đảo, Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực 6 (Bộ Tư lệnh TP.HCM) sớm hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho màn bắn pháo hoa nổ tầm thấp phục vụ cán bộ, chiến sĩ và người dân trên địa bàn.
19h30, đông đảo người dân tập trung trước trụ sở UBND TP.HCM để theo dõi chương trình trình diễn ánh sáng 3D mapping quốc tế với chủ đề "Nửa thế kỷ tự hào - Nhịp đập Sài Gòn".
Chương trình do AC3 Studio – Vinama (Pháp) thực hiện, có thời lượng hơn 8 phút và được chia thành ba chương. Nội dung tái hiện những dấu mốc lịch sử, tôn vinh các giá trị kiến trúc, văn hóa và hành trình phát triển của TP.HCM trong suốt nửa thế kỷ qua, đồng thời giới thiệu hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập đến người dân, du khách trong và ngoài nước.
Chương đầu "Hoài niệm" tái hiện vẻ đẹp của các công trình kiến trúc, những cột mốc đầu tiên trong quá trình hình thành và phát triển của thành phố, tôn vinh sức sáng tạo của con người suốt 50 năm qua. Chương "Cất cánh" khắc họa hình ảnh TP.HCM không ngừng chuyển mình mạnh mẽ trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, với sức trẻ là động lực cho hành trình phát triển trong giai đoạn mới. Chương cuối “Lắng đọng” tái hiện sự giao thoa giữa quá khứ và hiện tại, truyền tải chiều sâu cảm xúc về một thành phố nghĩa tình, kiên cường.