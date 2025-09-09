Đóng

Biên đội trực thăng xuyên mưa, né sét huấn luyện bay chặng dài nhất Việt Nam

(VTC News) -

Trung đoàn không quân 917, Sư đoàn 370 tổ chức bay huấn luyện bay đường dài cho biên đội trực thăng từ sân bay Hoà Lạc (Hà Nội) về sân bay Cần Thơ.

Hoàng Minh
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới