Bị trừ lương vì quên chấm công, quên tài liệu, người trẻ ngày càng 'não cá vàng'

(VTC News) -

Tháng nào cũng vậy, Hồng Hạnh (26 tuổi, nhân viên văn phòng tại Hà Nội) lại thấp thỏm chờ bảng lương. Không phải vì thưởng hay tăng lương, mà vì cô sợ mình lại bị trừ tiền do... quên chấm công.

Trong vài tháng, Hạnh nhiều lần đi thẳng vào văn phòng hoặc ra về mà quên thao tác chấm công trên hệ thống, đến khi nhớ ra đã quá thời hạn xác nhận.

"Có hôm tôi ngồi vào bàn làm việc 30 phút mới giật mình nhớ chưa chấm công, có thời điểm còn không nhớ mình đã chấm công hay chưa, kiểm tra lại thì hệ thống không ghi nhận nữa. Dạo gần đây tôi còn hay cầm điện thoại lên rồi quên mình định làm gì, bước vào phòng cũng không nhớ cần lấy thứ gì", Hạnh chia sẻ.

Ban đầu, nữ nhân viên nghĩ mình chỉ đãng trí. Thế nhưng tần suất quên ngày càng nhiều khiến cô bắt đầu lo lắng, nhất là khi công việc đòi hỏi phải xử lý nhiều đầu việc cùng lúc.

Người trẻ ngày càng 'não cá vàng' (Ảnh minh họa)

Trong khi đó, Minh Anh (27 tuổi, làm truyền thông) lại gặp rắc rối nghiêm trọng hơn. Thời gian gần đây, cô liên tục quên những việc vừa được giao. Cô quên gửi email tài liệu cho đối tác lớn, lúc thì quên lịch họp, ra khỏi nhà rồi quay lại 2-3 lần để kiểm tra tắt điều hòa chưa, thậm chí có lần đi du lịch cô để điện sáng suốt 3 ngày.

"Tôi có cảm giác đầu óc lúc nào cũng mơ màng. Não giống như chiếc máy tính mở quá nhiều ứng dụng nên bị treo, càng cố nhớ càng không nhớ nổi", Minh Anh chia sẻ.

Lịch làm việc của cô bắt đầu từ 7 giờ sáng và thường kết thúc lúc 2 giờ hôm sau. Suốt ngày, điện thoại liên tục hiện thông báo từ gần chục nhóm chat công việc. Đêm đến, dù rất mệt, cô vẫn lướt TikTok như cách giải tỏa áp lực trước khi ngủ.

Áp lực và lối sống thiếu khoa học

Theo bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Medlatec, những câu chuyện như của Hồng Hạnh hay Minh Anh không còn hiếm. Nhiều người trẻ hiện nay than phiền thường xuyên quên việc vừa định làm, đọc tài liệu nhưng không nhớ nội dung, liên tục bị phân tâm bởi điện thoại hoặc mất nhiều thời gian để hoàn thành một công việc vốn trước đây chỉ mất vài chục phút.

Trong đời sống thường ngày, tình trạng này được gọi vui là "não cá vàng". Dù không phải thuật ngữ y khoa chính thức, cụm từ này được dùng để mô tả hiện tượng suy giảm khả năng tập trung, trí nhớ ngắn hạn và dễ xao nhãng.

Đây thường không phải là biểu hiện của sa sút trí tuệ ở người trẻ mà chủ yếu phản ánh não bộ đang phải hoạt động quá tải, có thể do thường xuyên duy trì những thói quen không tốt gây ảnh hưởng đến trí nhớ.

Áp lực và lối sống thiếu khoa học là nguyên nhân (Ảnh minh họa)

Một trong những nguyên nhân phổ biến là việc não liên tục phải xử lý nhiều luồng thông tin cùng lúc. Không ít người vừa làm việc, vừa trả lời tin nhắn, vừa kiểm tra email, vừa theo dõi mạng xã hội. Mỗi lần chuyển đổi sự chú ý, não lại tiêu tốn thêm năng lượng, khiến khả năng tập trung và ghi nhớ giảm dần theo thời gian.

Bên cạnh đó, các nền tảng video ngắn và mạng xã hội liên tục cung cấp nội dung mới khiến não quen với việc tiếp nhận thông tin nhanh. Khi phải đọc tài liệu dài hoặc tập trung giải quyết công việc, nhiều người cảm thấy khó duy trì sự chú ý.

Thiếu ngủ cũng là "thủ phạm" âm thầm. Não bộ cần thời gian nghỉ ngơi để củng cố trí nhớ và phục hồi sau một ngày làm việc. Việc thường xuyên thức khuya, ngủ không đủ 7-9 giờ mỗi đêm khiến quá trình này bị gián đoạn, dẫn đến giảm khả năng ghi nhớ và phản xạ.

Ngoài ra, căng thẳng kéo dài làm cơ thể tiết nhiều hormone cortisol. Khi hormone này tăng cao trong thời gian dài, vùng não liên quan đến học tập và trí nhớ có thể bị ảnh hưởng, khiến người trẻ dễ quên, khó tập trung và nhanh kiệt sức.

Một số yếu tố khác như chế độ ăn thiếu cân bằng, thiếu vitamin nhóm B, thiếu sắt, ít vận động, hút thuốc lá, lạm dụng rượu bia hoặc tác dụng sau gây mê cũng có thể góp phần làm suy giảm khả năng ghi nhớ.

Theo các bác sĩ, phần lớn trường hợp trí nhớ giảm ở người trẻ có thể cải thiện nếu thay đổi lối sống. Khi áp lực được kiểm soát, giấc ngủ được bảo đảm và não bộ có đủ thời gian nghỉ ngơi, hệ thần kinh sẽ tự kích hoạt cơ chế phục hồi, giúp khả năng tập trung và ghi nhớ dần trở lại mà không cần dùng thuốc.

Để bảo vệ sức khỏe não bộ, người trẻ nên ngủ đủ 7-9 giờ mỗi đêm, hạn chế thức khuya, tránh làm nhiều việc cùng lúc và giảm thời gian sử dụng mạng xã hội, đặc biệt vào buổi tối. Duy trì tập thể dục ít nhất 30 phút mỗi ngày, đọc sách, học kỹ năng mới và xây dựng chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất cũng là những cách giúp tăng cường chức năng nhận thức.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, nếu tình trạng hay quên kéo dài, ngày càng nặng hoặc ảnh hưởng rõ rệt đến học tập, công việc và cuộc sống, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, xác định nguyên nhân. Việc phát hiện sớm các bệnh lý như thiếu máu, rối loạn tuyến giáp, tăng huyết áp, tiểu đường hoặc các vấn đề thần kinh sẽ giúp điều trị hiệu quả hơn.