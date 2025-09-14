Đóng

Bí mật màn trình diễn đỉnh cao của Su-30MK2 trên bầu trời Ba Đình ngày 2/9

(VTC News) -

Thượng tá Vũ Đức Hùng, người dẫn đầu đoàn tiêm kích Su-30MK2 lần đầu tiết lộ bí mật sau màn nhào lộn đỉnh cao trên bầu trời Ba Đình trong ngày Quốc khánh.

DUNG NHIÊN - THÙY TRANG - QUÝ TRUNG
