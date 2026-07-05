Bí kíp dạy trò đạt điểm 10 toán tốt nghiệp THPT 2026 của thầy giáo xứ Thanh

(VTC News) -

Tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026, Thanh Hoá tiếp tục ghi dấu ấn với thành tích nổi bật. Theo thống kê, địa phương này nằm trong top 10 tỉnh, thành có nhiều điểm 10 nhất ở nhiều môn thi. Riêng môn toán, Thanh Hoá xếp thứ 9 toàn quốc với 188 bài thi đạt điểm tuyệt đối.

Đáng chú ý, tại Trường THPT Lê Văn Hưu (xã Thiệu Trung, Thanh Hoá), lớp 12C1 có tới 6 học sinh cùng đạt điểm 10 môn toán tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026, đó là Khương Huy Vĩnh San, Tống Huy Hiệu, Lê Tiến Thành, Đặng Nguyễn Anh, Nguyễn Đào Việt Trung và Lê Duy Khang.

Đặc biệt, Khương Huy Vĩnh San là một trong ba thủ khoa của tỉnh Thanh Hóa và là á khoa toàn quốc với tổng điểm 29,75. Người trực tiếp dạy môn toán cho các em trong suốt 3 năm phổ thông là thầy Lê Vinh Quang, chủ nhiệm lớp 12C1.

Lớp 12C1 trường THPT Lê Văn Hưu (xã Triệu Trung, tỉnh Thanh Hoá) có 6 học sinh đạt điểm 10 môn toán tại kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2026.

Thầy Quang nhớ lại thời điểm biết tin về thành tích 6 học trò của mình: “Kết quả này hoàn toàn xứng đáng với sự nỗ lực của các em trong suốt ba năm học. Tuy nhiên, tôi cũng có chút tiếc nuối vì một số học sinh khác nếu bình tĩnh và cẩn thận hơn trong phòng thi thì hoàn toàn có thể đạt kết quả cao hơn…”.

Theo thầy Lê Vinh Quang, không có con đường tắt để chinh phục điểm 10 môn toán. Điều quan trọng nhất là học sinh phải xây dựng được nền tảng kiến thức thật vững chắc. Thay vì chạy theo những dạng bài khó ngay từ đầu, các em cần hiểu sâu kiến thức cơ bản, nắm chắc lý thuyết và rèn luyện từng dạng bài theo lộ trình từ dễ đến khó. Khi nền tảng đủ vững, học sinh sẽ có khả năng xử lý linh hoạt trước nhiều dạng câu hỏi khác nhau trong đề thi.

Một trong những bí quyết mà thầy Quang luôn nhấn mạnh với học trò là phải ưu tiên học tự luận trước khi chuyển sang luyện đề trắc nghiệm. Theo thầy, việc giải các bài toán tự luận giúp học sinh hiểu bản chất kiến thức, hình thành tư duy logic và tránh học theo kiểu ghi nhớ máy móc.

Khi nắm chắc kiến thức nền tảng, việc làm bài trắc nghiệm sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn, đồng thời hạn chế sai sót ở những câu hỏi mang tính phân hóa.

"Trước khi làm đề trắc nghiệm, hãy làm tự luận cho vững kiến thức. Các em cần nắm chắc các dạng bài trong đề thi, luyện tập từ cơ bản đến nâng cao và tiếp cận thật nhiều dạng đề khác nhau để không bỡ ngỡ khi gặp những câu hỏi mới”, thầy Quang chia sẻ.

Thầy Lê Vinh Quang cho rằng, không có con đường tắt để chinh phục điểm 10 môn toán, quan trọng nhất là học sinh phải xây dựng được nền tảng kiến thức thật vững chắc.

Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người thầy giàu kinh nghiệm cũng đặc biệt coi trọng việc rèn luyện kỹ năng làm bài. Theo thầy Quang, nhiều học sinh mất điểm không phải vì thiếu kiến thức mà do đọc đề chưa kỹ, vội vàng hoặc thiếu bình tĩnh trong phòng thi.

Vì vậy, trong quá trình ôn tập, thầy luôn nhắc học sinh đọc kỹ đề, xác định đúng yêu cầu từng câu hỏi và làm bài theo nguyên tắc từ dễ đến khó để tối ưu hóa điểm số, đồng thời giữ được tâm lý ổn định trong suốt thời gian làm bài.

Kỳ thi Tốt nghiệp THPT luôn là giai đoạn nhiều áp lực đối với học sinh. Vì vậy, theo thầy Quang, bên cạnh việc truyền đạt kiến thức, giáo viên còn phải trở thành chỗ dựa tinh thần cho các em. Thầy cho biết mình luôn đồng hành, động viên học sinh trong suốt quá trình ôn luyện, khuyến khích các em tin tưởng vào năng lực của chính mình, không tạo áp lực quá lớn mà giữ tâm thế tự tin trước ngày bước vào phòng thi.

“Điều quan trọng nhất để đạt điểm cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vẫn là năng lực tự học và sự nỗ lực của mỗi học sinh. Giáo viên chỉ là người định hướng, tháo gỡ những khó khăn, còn thành công cuối cùng phụ thuộc rất lớn vào ý thức học tập và sự kiên trì của các em”, thầy Quang nhấn mạnh.