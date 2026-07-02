Bệnh viện ở Pháp vật lộn với đợt nắng nóng khủng khiếp, nhiều nhà xác quá tải

(VTC News) -

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), tháng 6 năm nay là một trong những tháng nóng nhất từng được ghi nhận tại châu Âu. Nhiều quốc gia ghi nhận nền nhiệt vượt 40°C, buộc chính quyền phải ban hành cảnh báo đỏ, hạn chế hoạt động ngoài trời và triển khai biện pháp bảo vệ nhóm dân cư dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ em và người mắc bệnh nền.

Người dân giải nhiệt tại đài phun nước Trocadero gần Tháp Eiffel trong đợt nắng nóng ở Paris. (Ảnh: AP)

Bệnh viện tăng cường thích ứng với nắng nóng

Tại bệnh viện ở vùng ngoại ô Paris (Pháp), nhân viên y tế khẩn cấp đang cần đến số lượng lớn đá lạnh để nhanh chóng hạ nhiệt độ cơ thể bệnh nhân. Nhiều nhà hàng thức ăn nhanh cũng được kêu gọi giúp đỡ nhân viên y tế bằng cách cho phép bệnh viện lấy đá của họ và mua đá từ siêu thị.

Nhiều bệnh viện được phép mua máy làm đá riêng cho khoa cấp cứu để sử dụng trong những đợt nắng nóng gay gắt sắp tới, giúp người dân không phải trở thành nạn nhân của đợt nắng nóng kỷ lục.

Hiện tại, đội ngũ bác sĩ và nhà quản lý bệnh viện ở châu Âu đều nhận thức rõ cuộc chiến mà họ vừa trải qua sẽ kéo dài trong thời gian tới và có thể là sau đó nữa, do biến đổi khí hậu. Cũng giống như khi họ chuẩn bị cho mùa cúm hàng năm, họ biết rằng chống chọi với các đợt nắng nóng đang trở thành điều bình thường mới.

"Chúng tôi nghĩ mình đã sẵn sàng. Nhưng thực tế thì không phải vậy. Bệnh viện hoạt động 24/24h, vì chúng tôi phải tìm ra các giải pháp mới trong thời gian rất ngắn. Chúng tôi đã rút ra được một số bài học", Giám đốc bệnh viện Cédric Lussiez cho hay.

Khi nước Pháp trải qua những ngày nóng nhất trong lịch sử vào tuần trước, Thủ tướng Pháp Sébastien Lecornu tuyên bố chi 114 triệu USD cho hệ thống làm mát bệnh viện và công việc khác để duy trì hoạt động của các khoa. Và trong cuộc họp mới nhất thuộc chuỗi cuộc họp khẩn cấp do đợt nắng nóng gây ra, ông Lecornu cho biết chính phủ đang mua 30.000 máy điều hòa không khí cho các cơ sở y tế với những đợt giao hàng đầu tiên dự kiến ​​"vào cuối tuần này và đầu tuần tới".

“Ưu tiên tuyệt đối của chúng tôi là nếu đợt nắng nóng quay trở lại, tình trạng quá tải tại bệnh viện phải giảm đi đáng kể”, ông Lecornu nói.

Bệnh nhân nhập viện vì nắng nóng. (Ảnh: AP)

Tại Vương quốc Anh và các quốc gia khác, hoạt động y tế ứng phó khẩn cấp cũng đang được đẩy mạnh ở cấp quốc gia. Trong đó, Anh báo cáo một sự gia tăng đột biến các cuộc gọi khẩn cấp và lượt khám bệnh khi cái nóng tàn nhẫn tấn công người già và người bệnh.

Tổ chức Y tế Thế giới mô tả đợt nắng nóng này là "cuộc diễn tập" cho những mùa hè "sẽ khắc nghiệt hơn". "Châu Âu đang ấm lên với tốc độ gấp hơn 2 lần mức trung bình toàn cầu. Các đợt nắng nóng không còn là những sự kiện bất thường đơn lẻ nữa. Mỗi mùa hè chúng ta không chuẩn bị cho chúng là một mùa hè chúng ta phải trả giá bằng sinh mạng", báo cáo cho biết.

Nhiều nhà xác ở Paris quá tải

Cứ vài phút, điện thoại của chủ nhà xác Zouhaeir Hertelli lại reo. Kể từ khi đợt nắng nóng kỷ lục bắt đầu cướp đi sinh mạng và chiếm hết chỗ chứa thi thể ở Paris và những nơi khác, các Giám đốc nhà tang lễ và gia đình đau buồn gọi điện cho ông Hertelli hầu hết đều hỏi cùng một câu: Ông còn chỗ cho một người nữa không?

Vì cả 32 chỗ trong phòng lạnh đều đã có người đặt, ông Hertelli đành phải nhẹ nhàng nói "Không" hết lần này đến lần khác. “Chúng ta đang đối mặt với một tình huống thực sự thảm khốc. Tôi nhận được hàng trăm cuộc gọi", ông Hertelli nói.

Khi đợt nắng nóng lịch sử chuyển hướng nhiệt độ chết người sang phía đông và lan sang các khu vực khác của châu Âu, Pháp bắt đầu thống kê thiệt hại về người do đợt nắng nóng gây ra.

Nhiều nhà xác quá tải vì số lượng người thiệt mạng tăng cao do nắng nóng. (Video: AP)

Tuy nhiên, việc thống kê và thu thập số liệu về số ca tử vong do nắng nóng có thể mất nhiều tuần hoặc nhiều tháng. Nhưng rõ ràng là thiệt hại do đợt nắng nóng cực đoan kéo dài và dai dẳng gây ra ở Pháp, quốc gia đầu tiên bị ảnh hưởng từ giữa tháng 6 là rất khủng khiếp, đặc biệt là đối với người cao tuổi tử vong tại nhà.

“Chúng tôi đang phải đối mặt với sự gia tăng đột biến về số ca tử vong do đợt nắng nóng và các cơ sở của chúng tôi thực sự đã quá tải”, ông Hertelli cho hay.

Ông Hertelli và những người khác trong ngành dịch vụ tang lễ cũng đều xác nhận các nhà xác ở Paris nhanh chóng hết chỗ chứa. Tòa thị chính cho biết hai kho chứa tạm thời, mỗi kho có 20 chỗ đã được lắp đặt cho nhiều nhà xác thành phố và bệnh viện thành phố, cung cấp thêm 50 chỗ.

Tuy nhiên, ông Hertelli tiết lộ ông đã nói chuyện nhiều Giám đốc nhà tang lễ và họ đều thừa nhận phải lưu trữ thi thể ở những nơi xa xôi như Chartres - cách Paris 80 km và ở những vùng khác xung quanh thủ đô. Để có thêm không gian, ông Hertelli phải xin phép chính quyền tạm thời lắp đặt các container đông lạnh bên ngoài nhà xác, nhưng vẫn đang chờ chấp thuận.

“Các gia đình đang rất đau khổ. Chúng tôi không có giải pháp nào để giúp đỡ họ, vì các nhà tang lễ đều kín chỗ. Vì vậy, chúng tôi vô cùng thương cảm và chia sẻ nỗi đau với họ, nhưng không thể làm gì được. Chúng tôi thực sự đang đối mặt với nhiều vấn đề", ông Hertelli chia sẻ.

Trong ước tính sơ bộ đầu tiên, cơ quan y tế công cộng quốc gia cho biết số ca tử vong tăng vọt trong thời điểm đỉnh điểm của đợt nắng nóng ở Pháp vào tuần trước. Thời điểm đó, Pháp bị thiêu đốt với nhiệt độ ở nhiều nơi lên tới trên 40°C và cũng phá vỡ kỷ lục về nhiệt độ cao nhất vào ban đêm - một cú đánh kép gây kiệt sức cho cơ thể người dân.