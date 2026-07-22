Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư vòm mũi họng, dấu hiệu cảnh báo bố mẹ đừng bỏ qua

(VTC News) -

Đang ở độ tuổi cắp sách đến trường, em N.N.A. (14 tuổi) bất ngờ thấy ù tai tăng dần kèm những cơn đau đầu dai dẳng. Sau khi đưa con đến khám tại Bệnh viện K, gia đình bàng hoàng khi nhận kết quả em mắc ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển.

Theo các bác sĩ, khối u kích thước lớn, xâm lấn rộng tới các cấu trúc xương nền sọ và thần kinh. Kết quả giải phẫu bệnh xác định bệnh nhi mắc carcinoma không sừng hóa, thể không biệt hóa – thể mô bệnh học đặc trưng của ung thư vòm mũi họng, thường đáp ứng tốt với hóa xạ trị.

TS.BS Nguyễn Văn Đăng, Trưởng khoa Xạ Đầu Cổ (Xạ 1), Bệnh viện K cho biết, điều trị ung thư vòm mũi họng ở trẻ em là thách thức lớn bởi đây là bệnh lý hiếm gặp, đa số được phát hiện khi đã ở giai đoạn tiến triển tại chỗ, tại vùng.

Đặc biệt, với bệnh nhi còn nhỏ tuổi, bác sĩ phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa mục tiêu kiểm soát hoàn toàn khối u và hạn chế tối đa tác dụng phụ của điều trị lên sự phát triển thể chất, trí tuệ sau này. Việc lựa chọn liều hóa chất, kỹ thuật và liều xạ trị vùng đầu - cổ đều cần được cá thể hóa.

Hình ảnh u vòm trước và sau điều trị.

Sau hội chẩn, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị phù hợp cho bệnh nhi. Em được truyền hóa chất cảm ứng 3 chu kỳ, sau đó tiếp tục hóa xạ trị đồng thời đủ liều. Trong suốt quá trình điều trị, bệnh nhi được theo dõi sát để phát hiện và xử trí kịp thời các tác dụng phụ, giúp hoàn thành toàn bộ liệu trình mà không phải gián đoạn.

Kết thúc điều trị, bệnh nhi hết hoàn toàn tình trạng ù tai và đau đầu, ăn uống tốt, thể trạng hồi phục, vị giác và thính lực trở lại bình thường. Kết quả nội soi và chụp cộng hưởng từ cho thấy khối u và hạch đáp ứng hoàn toàn, không phát hiện di căn xa. Hiện em khỏe mạnh và quay trở lại trường học.

Theo TS.BS Nguyễn Văn Đăng, thành công của ca bệnh đến từ việc chẩn đoán chính xác giai đoạn bệnh ngay từ đầu, xây dựng phác đồ điều trị cá thể hóa phù hợp với lứa tuổi, phối hợp hiệu quả giữa hóa chất và xạ trị, đồng thời theo dõi chặt chẽ đáp ứng và tác dụng phụ trong suốt quá trình điều trị.

Các bác sĩ nhấn mạnh, ung thư vòm mũi họng ở trẻ em tuy hiếm gặp nhưng vẫn có thể điều trị khỏi, kể cả ở giai đoạn tiến triển nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng phác đồ tại cơ sở chuyên khoa.

Cha mẹ cần lưu ý những dấu hiệu như ù tai kéo dài, ngạt mũi một bên, chảy máu mũi, nổi hạch cổ hoặc đau đầu dai dẳng ở trẻ. Đây có thể là những triệu chứng cảnh báo ung thư vòm mũi họng, không nên chủ quan bỏ qua để tránh bỏ lỡ "thời điểm vàng" điều trị.