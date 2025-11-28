Bắt kẻ trộm đồ lót mới phát hiện sát thủ chọn nạn nhân theo bảng chữ cái

(VTC News) -

Sở thích bệnh hoạn

Đầu năm 1995, Joseph Naso, khi đó đầu đã điểm bạc, lững thững bước vào một cửa hàng ở Oakland, California. Sau vài phút giả vờ xem hàng, hắn lén gom một loạt quần lót phụ nữ vào người và định bỏ trốn. Một nhân viên đã phát hiện, yêu cầu Joseph Naso ở lại và tìm thấy 30 chiếc quần lót hắn giấu trong người.

Đó không phải lần đầu Naso thực hiện vụ trộm cắp đồ lót. Chỉ một năm trước đó, hắn bị bắt ở Yuba, California với hành vi tương tự. Do tuổi cao, giá trị món đồ bị trộm lại thấp nên hắn chỉ bị cảnh cáo và lưu hồ sơ.

Tên sát nhân Joseph Naso. (Nguồn: Yahoo News)

Thói ăn cắp vặt của Joseph Naso tái diễn. Hắn bị bắt quả tang vài lần nữa rồi bị tuyên án quản thúc.

Giữa năm 2009, sĩ quan giám sát Wes Jackson bất ngờ ghé nhà Joseph để kiểm tra vũ khí theo quy định quản chế. Anh không phát hiện món đồ nguy hiểm nào, nhưng chính chuyến kiểm tra ấy hé lộ bí mật kinh hoàng: Joseph đáng sợ hơn gấp bội so với hình ảnh lão già lập dị, say xỉn, nghiện trộm đồ lót.

Tại nhà Naso, cảnh sát phát hiện ra những hình nhân nữ treo cổ bằng quần tất. Chúng được mặc đồ lót, tóc tai bù xù và trang điểm kỹ lưỡng. Họ cũng phát hiện 4.000 bức ảnh của 250 phụ nữ khác nhau, đã chết hoặc dường như bất tỉnh do bị chuốc thuốc mê.

Trong những cuốn nhật ký đã ố vàng của Joseph Naso, cảnh sát phát hiện tên 10 người phụ nữ, trong đó có 4 nạn nhân thuộc một vụ án giết người mà cơ quan điều tra vẫn luôn ráo riết truy tìm thủ phạm, gồm Roxene Roggasch, Carmen Colon, Pamela Parsons và Tracy Taoya.

Danh sách tên 10 "cô gái yêu thích" của Joseph Naso. (Nguồn: Vanity Fair)

Một cuốn nhật ký ghi chép tỉ mỉ các chi tiết về hành vi hiếp dâm và bạo hành nhắm vào các cô gái vị thành niên và phụ nữ cũng được tìm thấy. Joseph Naso bị tạm giam để phục vụ điều tra với cáo buộc giết người.

Bộ sưu tập rợn người

Tháng 1/1977, thi thể của Roxene Roggasch, 18 tuổi, được phát hiện gần Fairfax, California, chết trong tình trạng chân tay bị trói bằng quần tất. Cảnh sát điều tra, nhưng không thấy manh mối nào để lần ra hung thủ. Năm sau, xác Carmen Colon được tìm thấy ở Port Costa, cách đó hơn 48km.

Tại Yuba, California, 15 năm sau, cảnh sát tìm thấy thi thể của Pamela Parsons và Tracy Tafoya trong tình trạng khỏa thân, chết do bị bóp cổ. Cả hai nạn nhân đều hành nghề mại dâm và liên quan đến đường dây buôn bán ma túy. Hung thủ trong vụ án này được xác định sống gần khu vực xảy ra vụ án, cũng chính là nơi Joseph Nason sinh sống.

Điểm đáng chú ý trong các vụ án là tên của các nạn nhân khi cả bốn người đều có họ và tên bắt đầu bằng cùng một chữ cái, khiến các điều tra viên liên tưởng đến loạt sát hại liên hoàn "Alphabet Murders" từng xảy ra ở Rochester, New York, nơi Naso sinh ra. Điều khác biệt là nạn nhân ở Rochester là các cô bé vị thành niên, trong khi nạn nhân của Naso lớn tuổi hơn và hầu hết là gái mại dâm.

Tháng 4/2011, Naso xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên và bị cáo buộc giết bốn phụ nữ. Naso khăng khăng “không có tội”.

Với 6 cái tên còn lại trong danh sách của Naso, cảnh sát chỉ xác nhận được danh tính 2 người.

Nhiều năm sau, thám tử Ken Mains đeo đuổi vụ án bằng những manh mối khác.

Tháng 6/2022, ông Mains nhận được một lá thư từ William Noguera, kẻ đã vào tù năm 1988 với tội trạng sát hại mẹ của bạn gái. Noguera viết trong thư: “Hắn đã phạm nhiều vụ giết người hơn tất cả mọi người nghĩ. Hắn kể cho tôi mọi thứ, và tôi đã ghi lại toàn bộ”.

Sân nhà nơi Joseph Naso sinh sống. (Nguồn: NBC)

Qua hơn một thập kỷ làm quen với Naso trong chương trình hỗ trợ tù nhân lớn tuổi, Noguera thu thập những lời khai chấn động, ghi lại thành tài liệu hơn 300 trang với các manh mối và lời thú tội của Naso, nhằm hỗ trợ điều tra mở rộng và tìm thêm nạn nhân.

Nhờ những thông tin từ Noguera, thám tử Mains lần ra tung tích của một nạn nhân mất tích tên Charlotte Cook. Thi thể cô gái được phát hiện dưới vách đá tại bãi biển Thornton, California. Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định cô chết vì bị siểt cổ bằng thắt lưng áo choàng, phương thức sát hại quen thuộc của Naso.

Naso còn mô tả chi tiết vụ việc sát hại Pamela Lambson, sau khi giả làm nhiếp ảnh gia để dụ cô chụp ảnh khỏa thân năm 1977. Hắn cưỡng hiếp và giết Lambson, rồi dựng thi thể cô dựa vào một gốc cây. Naso thản nhiên kể: "Tôi đã tạo dáng cho cô ấy, và giờ đây cô ấy có đủ ánh sáng và sự chú ý mà cô ấy muốn".

Noguera cũng cho biết danh sách tên 10 cô gái mà cảnh sát tìm được thực chất chỉ là "những nạn nhân yêu thích nhất" của Naso. Hắn khoe khoang đã ra tay với gần 30 cô gái, thế nhưng thông tin về vụ án liên quan tới họ cho đến nay vẫn còn là bí ẩn.