Bất động sản đón đầu xu thế giãn dân từ nội đô Hà Nội

(VTC News) -

Đây là dự án được quy hoạch đồng bộ, hiện đại đầu tiên tại địa phương, mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của khu vực Phúc Thọ nói riêng và vùng Tây Hà Nội nói chung.

Hệ sinh thái đầu tư SGO Group bao gồm: CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS Hải Phát - Hải Phát Land; CTCP Đầu tư & Kinh doanh BĐS SGO - SGO Land; CTCP Tổng thầu Xây dựng SGO - SGO Construction.

Tọa lạc tại trung tâm Phúc Thọ (cũ), dự án SGO La Porta Phúc Thọ kết nối trực tiếp Quốc lộ 32 và trục Tây Thăng Long kéo dài, dự án sở hữu vị trí đắc địa, chỉ mất khoảng 40 phút di chuyển tới trung tâm Thủ đô. Đây là “vùng đệm” lý tưởng giữa nội đô Hà Nội và các đô thị vệ tinh Sơn Tây – Hòa Lạc, nơi đang hình thành chuỗi đô thị công nghệ cao và sinh thái hiện đại.

Lễ khởi công dự án Khu nhà ở thấp tầng Đồng Cá - SGO La Porta Phúc Thọ.

Sở hữu quy mô gần 5ha, SGO La Porta Phúc Thọ bao gồm 128 sản phẩm thấp tầng và 2 ô đất nhà ở xã hội. Dự án được quy hoạch theo mô hình đô thị cao cấp, tích hợp đầy đủ các tiện ích về thương mại, dịch vụ, giải trí, văn hóa, hứa hẹn trở thành đô thị kiểu mẫu tại Phúc Thọ, Hà Nội.

SGO La Porta Phúc Thọ được xây dựng phù hợp với định hướng quy hoạch đưa khu Tây Hà Nội - trong đó có Phúc Thọ - trở thành một trung tâm vệ tinh trong xu thế đa trung tâm của Thủ đô, với chức năng công nghệ cao, giáo dục, sinh thái và nghỉ dưỡng. Khi hoàn thiện, khu đô thị sẽ trở thành trung tâm thương mại – dịch vụ sầm uất, góp phần vào sự phát triển hạ tầng và đô thị hóa của khu vực, đưa Phúc Thọ trở thành “tọa độ vàng” cho cư dân tinh hoa và nhà đầu tư đón đầu xu hướng mở rộng không gian đô thị Thủ đô.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện SGO Group chia sẻ: “SGO La Porta Phúc Thọ mang nhiều tâm huyết và khát vọng của chúng tôi trong hành trình kiến tạo một biểu tượng mới cho xứ Đoài Phúc Thọ. Điểm nhấn của dự án nằm ở biểu tượng “Cánh cửa vàng son - La Porta”, được xem là cửa ngõ phồn hoa mới của vùng Tây Thăng Long. Không chỉ mang giá trị kiến trúc, hình ảnh “cánh cửa” còn thể hiện triết lý phát triển của SGO Group - mở lối thịnh vượng, dẫn dắt nhịp sống hiện đại nhưng vẫn gìn giữ bản sắc văn hóa Xứ Đoài.”

Theo định hướng quy hoạch chung Hà Nội đến năm 2045, khu vực phía Tây Hà Nội - trong đó có Phúc Thọ - được xác định là trung tâm phát triển mở rộng với các trục hạ tầng trọng điểm: Quốc lộ 32 - trục xương sống nối trực tiếp tới trung tâm Hà Nội & tuyến metro số 3 (đoạn từ Nhổn đến Ga Hà Nội); đường Tây Thăng Long; Đại lộ Thăng Long; các tuyến tỉnh lộ 417, 419; đường kinh tế Bắc - Nam; cầu Vân Phúc (đã khởi công tháng 8/2025)…

Nhờ lợi thế về vị trí, quỹ đất và tốc độ đầu tư hạ tầng, Phúc Thọ đang dần trở thành “vùng trũng đầu tư” mới của Hà Nội, thu hút nhiều tập đoàn lớn như T&T Group, Sunshine Group… xúc tiến quy hoạch các dự án đô thị, dịch vụ và khu sinh thái, báo hiệu tiềm năng phát triển mạnh mẽ trong tương lai gần.

Trong bức tranh đó, SGO La Porta Phúc Thọ là dự án được triển khai thực tế với quy hoạch đồng bộ, bài bản - một bước đi mang tính chiến lược, thể hiện tầm nhìn dài hạn của hệ sinh thái đầu tư SGO Group trong việc đón đầu xu thế giãn dân và mở rộng không gian đô thị Thủ đô.