Bấp chấp mưa, cả vạn người đổ về Ba Đình chờ xem tổng duyệt diễu binh A80

Buổi tổng duyệt diễu binh A80 ở Ba Đình, Hà Nội vào sáng 30/8 mới diễn ra nhưng từ tối 29/8, rất nhiều người đã có mặt tại tuyến phố.

