Bão số 9 Ragasa đổ bộ trưa 25/9: Quảng Ninh - Hải Phòng mịt mù gió bão

(VTC News) -

Trưa 25/9, bão số 9 Ragasa đổ bộ Quảng Ninh – Hải Phòng, gây gió mạnh cấp 8, giật cấp 10, mưa lớn diện rộng, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất.

QUỲNH TRANG
