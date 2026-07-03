Đóng

Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ

(VTC News) -

Bão số 1 Maysak di chuyển phức tạp, dự báo gây thời tiết xấu trên biển và mưa lớn diện rộng ở Đông Bắc Bộ.

VTC News
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm