Đóng

Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng, mưa rất to trên diện rộng

(VTC News) -

Bão số 1 Maysak đang áp sát Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió giật cấp 11 và mưa to trên diện rộng.

VTC News
⚡ Tin mới nhất 🔥 Tin nổi bật

Tin mới

Xem thêm