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Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng, mưa rất to trên diện rộng
(VTC News) -
Bão số 1 Maysak đang áp sát Quảng Ninh – Hải Phòng với sức gió giật cấp 11 và mưa to trên diện rộng.
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Bão số 1 hướng vào Quảng Ninh, Hải Phòng, mưa rất to trên diện rộng
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