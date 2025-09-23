Đóng

Bão Ragasa sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Thanh Hóa, gió giật cấp 12

(VTC News) -

Dự báo từ đêm 24/9 đến ngày 26/9, bão Ragasa sẽ đổ bộ vào Quảng Ninh - Thanh Hóa, mang theo gió giật cấp 12, mưa lớn 100-400mm, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nguyễn Ngọc
