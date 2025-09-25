Đóng

Bão Bualoi tăng tốc mạnh cấp 12, hướng về Biển Đông

Bão Bualoi đã tăng 4 cấp, dự báo tối mai 26/9 sẽ tiến vào Biển Đông và nguy cơ mạnh thêm, đe dọa các tỉnh ven biển.

