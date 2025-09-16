Theo ghi nhận, xe số Super Cub C125 trong tháng 9 này tiếp tục bán ra thị trường 2 phiên bản: Tiêu chuẩn và đặc biệt với 3 tùy chọn màu sắc khác nhau: Xanh xám, đen và xanh dương đi kèm.

Giá niêm yết của xe Honda Super Cub C125 trong tháng 9/2025 vẫn duy trì ở mức cũ của tháng 8, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn tiếp tục bán ở mức 86.292.000 đồng và phiên bản đặc biệt tiếp tục bán ở mức 87.273.818 đồng.

Honda Super Cub C125 phiên bản tiêu chuẩn. (Ảnh: Honda)

Super Cub C125 là dòng xe số cao cấp nhất của hãng Honda được nhiều người dùng yêu thích bởi lối thiết kế nhỏ nhắn, thon gọn, vừa mang nét cổ điển vừa hiện đại, trẻ trung. Không những thế, xe còn ghi điểm người dùng với khối động cơ mạnh mẽ, dễ sửa chữa và có khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng.

Giá xe máy Super Cub C125 tại các đại lý trong tháng 9 này vẫn ổn định. Hiện mức giá thực tế cao hơn giá niêm yết của hãng khoảng 6.208.000 - 6.226.182 đồng, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với bản đặc biệt.

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Super Cub C125 mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Xanh xám 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Xanh dương 86.292.000 92.500.000 6.208.000 Phiên bản đặc biệt Đen 87.273.818 93.500.000 6.226.182

Lưu ý: Giá xe mang tính tham khảo, đã bao gồm phí trước bạ, phí VAT, phí bảo hiểm và phí ra biển số. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của các đại lý Honda và các khu vực bán xe.