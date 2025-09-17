Xe côn tay Satria F150 FI của Suzuki trong tháng 9/2025 tiếp tục bán ra thị trường duy nhất phiên bản đặc biệt. Trong đó có 3 tùy chọn màu sắc như: Trắng đen, xám đen và đen đi kèm.

So với tháng 8/2025, giá niêm yết của xe máy Suzuki Satria F150 FI trong tháng 9 này vẫn được hãng duy trì ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản đặc biệt đang bán với giá 53.490.000 đồng.

Suzuki Satria F150 FI phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Suzuki)

Satria F150 FI là mẫu xe côn tay của hãng Suzuki được nhiều bạn trẻ yêu thích bởi có lối thiết kế Hyper Underbone thể thao vô cùng độc đáo, đậm chất nam tính. Hơn nữa, xe còn nổi bật với khối động cơ 150cc mạnh mẽ, bền bỉ cho khả năng vận hành tốt trên mọi địa hình.

Theo ghi nhận tại các đại lý, giá xe máy Satria F150 FI trong tháng 9/2025 nhìn chung vẫn ổn định. Hiện giá thực tế thấp hơn giá niêm yết 590.000 đồng.

Bảng giá xe máy Satria F150 FI mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Suzuki)

Bảng giá xe Satria F150 FI mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản đặc biệt Trắng đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Xám đen 53.490.000 52.900.000 -590.000 Đen 53.490.000 52.900.000 -590.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa gồm phí trước bạ, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe cũng có thể thay đổi tùy theo từng thời điểm của từng đại lý Suzuki và khu vực bán xe.