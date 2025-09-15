Xe tay ga NVX trong tháng 9 này vẫn được hãng Yamaha bán ra thị trường với 4 phiên bản: NVX 155 GP, NVX 155 VVA ABS màu mới, NVX 155 tiêu chuẩn và NVX 155 thể thao SP. Đi kèm với 10 tùy chọn màu sắc: Xanh, trắng đỏ, xanh đen, bạc vàng, đen xám, xám xanh, đỏ xám, đen, bạc xanh đen và xám đen.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha NVX trong tháng 9/2025 không có sự điều chỉnh nào, cụ thể: NVX 155 VVA ABS màu mới vẫn được bán với giá 55,3 triệu đồng, NVX 155 tiêu chuẩn vẫn được bán với giá 56,5 triệu đồng, NVX 155 GP vẫn được bán với giá 69 triệu đồng và NVX 155 thể thao SP vẫn được bán với giá 68 triệu đồng.

Yamaha NVX 155 phiên bản thể thao SP 2025. (Ảnh: Yamaha)

NVX là mẫu xe tay ga được Yamaha sản xuất riêng cho nam giới, nổi bật với lối thiết kế khỏe khoắn, đậm nét thể thao, nhằm mang đến sự nam tính và lịch lãm trong suốt chặng đường lái xe. Không chỉ vậy, Yamaha NVX còn nổi bật với khối động cơ 155cc mạnh mẽ, cho khả năng chạy tốt trên mọi địa hình và mang tính tiện lợi cao.

Giá xe máy NVX tại các đại lý trong tháng 9 này tiếp tục ổn định. So với giá đề xuất, giá thực tế đang chênh lệch khoảng 0,5 - 4,8 triệu đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với NVX155 VVA ABS màu mới.

Bảng giá xe máy NVX mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe NVX mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: triệu đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch NVX155 VVA ABS màu mới Xanh 55,3 50,5 -4.8 Đen xám 55,3 50,5 -4.8 Xám xanh 55,3 50,5 -4.8 Đỏ xám 55,3 50,5 -4.8 NVX155 bản tiêu chuẩn 2025 Bạc vàng 56,5 56,5 0,5 Đen 56,5 56,5 0,5 Trắng đỏ 56,5 56,5 0,5 NVX155 bản GP 2025 Xanh đen 69 69 0 NVX155 bản thể thao SP 2025 Bạc xanh đen 68 68 0 Xám đen 68 68 0

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí trước bạ, phí bảo hiểm và phí ra biển số xe. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào từng thời điểm của mỗi đại lý Yamaha và khu vực bán xe.