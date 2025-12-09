Đóng

Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 12/2025 tại các đại lý trên cả nước sẽ được cập nhật chi tiết trong bài viết dưới đây.

Theo ghi nhận, xe tay ga Grande trong tháng 12/2025 vẫn được hãng Yamaha bán ra thị trường với 2 mẫu xe gồm: Grande Blue Core Hybrid và Grande thường. Kèm theo các mẫu xe sẽ có nhiều phiên bản và nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Giá niêm yết của xe Yamaha Grande trong tháng 12 này không có sự điều chỉnh mới nào so với tháng 11/2025, cụ thể: 

- Mẫu xe Grande Blue Core Hybird: Phiên bản đặc biệt vẫn đang có mức giá 49.091.000 đồng, phiên bản giới hạn vẫn đang có mức giá 49.582.000 đồng.

- Mẫu xe Grande thường: Phiên bản tiêu chuẩn đang có giá 46.047.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang có giá 50.564.000 đồng và phiên bản giới hạn đang có giá 51.251.000 đồng. 

Phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2024 được bán với giá 46.146.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2024 được bán với giá 50.760.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2024 được bán với giá 51.546.000 đồng.

Tương tự, phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 cũng đang được bán với giá 46.244.000 đồng, phiên bản đặc biệt màu mới 2025 cũng đang được bán với giá 50.859.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 cũng đang được bán với giá 51.644.000 đồng.

Yamaha Grande phiên bản đặc biệt màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Grande là mẫu xe tay ga cao cấp dành cho đô thị, nổi bật với phong cách nhẹ nhàng, thanh lịch hướng đến người dùng yêu thích sự tinh tế. Xe mang thiết kế mềm mại, sang trọng với những đường cong hài hòa và diện mạo hiện đại, thời trang. Tổng thể Grande tạo cảm giác cao cấp nhưng vẫn gần gũi, phù hợp với nhiều phong cách khác nhau từ trẻ trung năng động đến thanh lịch, nữ tính.

Bên cạnh thiết kế bắt mắt, Grande được biết đến với khả năng vận hành êm ái, tiết kiệm và dễ điều khiển trong phố. Xe cho cảm giác lái nhẹ nhàng, thoải mái nhờ trọng lượng tối ưu và sự ổn định trong từng cú vặn ga. Với sự kết hợp giữa tiện nghi, công nghệ và vẻ đẹp hiện đại, Yamaha Grande trở thành lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm một mẫu xe tay ga cao cấp, vừa thực dụng trong sử dụng hàng ngày, vừa thể hiện được phong cách riêng.

Hiện giá xe máy Grande tại các đại lý trong tháng 12/2025 nhìn chung vẫn ổn định. Giá bán thực tế đang thấp hơn giá đề xuất khoảng 1.091.000 - 5.547.000 đồng/xe, giá chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với mẫu xe Grande tiêu chuẩn. 

Bảng giá xe máy Grande mới nhất tháng 12/2025. (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Grand mới nhất tháng 12/2025 (ĐVT: đồng)
Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch
Grande Blue Core Hybrid đặc biệt Trắng xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000
Đỏ xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000
Xanh xám 49.091.000 48.000.000 -1.091.000
Grande Blue Core Hybrid giới hạn  Bạc trắng 49.582.000 47.200.000 -2.382.000
Đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000
Xám đen 49.582.000 47.200.000 -2.382.000
Grande tiêu chuẩn  Đỏ đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000
Trắng đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000
Đen 46.047.000 40.500.000 -5.547.000
Grande tiêu chuẩn màu mới 2024  Đỏ đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000
Trắng đen 46.146.000 44.200.000 -1.946.000
Grande tiêu chuẩn màu mới 2025 Đỏ đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000
Đen 46.244.000 45.000.000 -1.244.000
Grande đặc biệt  Đỏ đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000
Trắng đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000
Đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000
Xanh đen 50.564.000 47.000.000 -3.564.000
Grande đặc biệt màu mới 2024  Đỏ đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000
Trắng đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000
Đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000
Xanh nhạt đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000
Xanh đậm đen 50.760.000 48.800.000 -1.960.000
Grande đặc biệt màu mới 2025  Đỏ đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000
Trắng đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000
Đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000
Xanh đen 50.859.000 49.500.000 -1.359.000
Grande giới hạn  Hồng ánh đồng 51.251.000 47.200.000 -4.051.000
Bạc đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000
Xám đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000
Xanh đen 51.251.000 47.200.000 -4.051.000
Grande giới hạn màu mới 2024 Hồng đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000
Đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000
Đen hồng 51.546.000 49.500.000 -2.046.000
Xám đen 51.546.000 49.500.000 -2.046.000
Grande giới hạn màu mới 2025 Hồng đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000
Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000
Xám đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000
Đen hồng 51.644.000 50.000.000 -1.644.000
Xanh đen 51.644.000 50.000.000 -1.644.000

Lưu ý: Giá xe chỉ mang tính tham khảo, đã gồm phí VAT, nhưng chưa bao gồm phí bảo hiểm xe, phí cấp biển số và phí trước bạ. Ngoài ra, giá xe máy có thể được thay đổi tùy theo từng thời điểm của đại lý Yamaha và khu vực bán xe.

Văn Hải (Tổng hợp)
Chia sẻ Facebook Bình luận

Tin mới