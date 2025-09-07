Theo ghi nhận, xe tay ga Latte của Yamaha trong tháng 9 này bán ra thị trường với 6 phiên bản: Tiêu chuẩn, giới hạn, tiêu chuẩn màu mới, tiêu chuẩn màu mới 2025, giới hạn màu mới và giới hạn màu mới 2025, đi kèm nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

So với tháng 8, giá niêm yết của xe Yamaha Latte trong tháng 9/2025 vẫn duy trì ở mức cũ, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang bán với mức giá 38.095.000 đồng và phiên bản giới hạn đang bán với mức giá 38.585.000 đồng.

- Phiên bản tiêu chuẩn màu mới đang bán với giá 38.291.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới được bán với giá 38.782.000 đồng.

- Tương tự, Phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025 có giá bán 38.390.000 đồng và phiên bản giới hạn màu mới 2025 có giá bán 38.880.000 đồng.

Yamaha Latte phiên bản tiêu chuẩn màu mới 2025. (Ảnh: Yamaha)

Yamaha Latte là một trong những mẫu xe ga có khả năng tiết kiệm xăng ấn tượng, với mức tiêu thụ chỉ 1,8 lít/100km. Xe không chỉ được đông đảo người dùng yêu thích nhờ sở hữu diện mạo nhỏ gọn, thanh lịch, trang bị hiện đại mà còn có khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ, mang đến cho người lái sự thoải mái và an toàn nhất.

Tại các đại lý, giá xe máy Latte trong tháng 9 này vẫn ổn định. Giá thực tế đang chênh lệch với giá đề xuất của hãng khoảng 85.000 - 620.000 đồng/xe, với giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Latte giới hạn màu mới 2025.

Bảng giá xe Latte mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Yamaha)

Bảng giá xe Latte mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Latte bản tiêu chuẩn Trắng 38.095.000 37.595.000 -500.000 Xanh 38.095.000 37.595.000 -500.000 Đen 38.095.000 37.595.000 -500.000 Đỏ 38.095.000 37.595.000 -500.000 Latte bản giới hạn Xám đen 38.585.000 38.500.000 -85.000 Latte bản tiêu chuẩn màu mới Đen 38.291.000 38.000.000 -291.000 Đỏ đen 38.291.000 38.000.000 -291.000 Latte bản giới hạn màu mới Xám đen 38.782.000 38.500.000 -282.000 Trắng đen 38.782.000 38.500.000 -282.000 Xanh đen 38.782.000 38.500.000 -282.000 Latte bản tiêu chuẩn màu mới 2025 Đỏ đen 38.390.000 39.000.000 610.000 Đen 38.390.000 39.000.000 610.000 Latte bản giới hạn màu mới 2025 Trắng đen 38.880.000 39.500.000 620.000 Xám đen 38.880.000 39.500.000 620.000 Xanh đen 38.880.000 39.500.000 620.000 Xanh đen 38.880.000 39.500.000 620.000

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã bao gồm phí VAT nhưng chưa gồm phí ra biển số, phí bảo hiểm và phí trước bạ. Đặc biệt, giá xe cũng có thể thay đổi tùy thuộc vào từng thời điểm của các đại lý Yamaha và khu vực bán xe.