Theo ghi nhận từ hãng, xe số Blade 110 của Honda trong tháng 9 này tiếp tục bán ra thị trường 3 phiên bản: Tiêu chuẩn, đặc biệt và thể thao. Trong đó có 3 tùy chọn màu sắc như: Đen xanh, đen đỏ và đen đi kèm.

Giá niêm yết xe Honda Blade 110 trong tháng 9/2025 vẫn giữ nguyên mức cũ của tháng 8, cụ thể: Phiên bản tiêu chuẩn đang có mức giá bán 18.900.000 đồng, phiên bản đặc biệt đang có mức giá bán 20.470.909 đồng và phiên bản thể thao đang có mức giá bán 21.943.637 đồng.

Honda Blade 110 phiên bản đặc biệt. (Ảnh: Honda)

Blade 110 là mẫu xe số giá rẻ sở hữu kiểu dáng năng động, trẻ trung và mang tính tiện lợi cao nên được nhiều người dùng Việt yêu thích và lựa chọn. Đặc biệt, xe số Honda Blade 110 còn ghi điểm với khối động cơ mạnh mẽ, bền bỉ và có khả năng tiết kiệm xăng vượt trội, giúp người dùng tiết kiệm được chi phí trong quá trình sử dụng.

Giá xe máy Blade 110 tại các đại lý trong tháng 9 này vẫn ổn định. So với giá đề xuất của hãng, giá thực tế hiện cao hơn khoảng 3.529.091 - 3.656.363 đồng/xe, mức giá bán chênh lệch cao nhất được ghi nhận đối với Blade 110 bản thể thao.

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 9/2025 (Nguồn: Honda)

Bảng giá xe Blade 110 mới nhất tháng 9/2025 (ĐVT: đồng) Phiên bản Màu sắc Giá niêm yết Giá đại lý Chênh lệch Phiên bản tiêu chuẩn Đen đỏ 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Đen xanh 18.900.000 22.500.000 3.600.000 Phiên bản đặc biệt Đen 20.470.909 24.000.000 3.529.091 Phiên bản thể thao Đen xanh 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen đỏ 21.943.637 25.600.000 3.656.363 Đen 21.943.637 25.600.000 3.656.363

Lưu ý: Giá xe mang tính chất tham khảo, đã gồm phí VAT, phí trước bạ, phí ra biển số xe và phí bảo hiểm. Đặc biệt, giá xe máy cũng có thể thay đổi tùy vào thời điểm của đại lý Honda và khu vực bán xe.