Bảng giá ô tô Volvo mới nhất tháng 10/2025

Volvo là thương hiệu ô tô đến từ Thụy Điển, nổi tiếng toàn cầu với truyền thống an toàn, bền bỉ và thiết kế tinh tế. Hãng chuyên sản xuất các dòng xe sang, SUV, sedan và gần đây tập trung mạnh vào xe điện và công nghệ xanh, hướng đến một tương lai bền vững.

Nổi bật, Volvo EC40 2025 là mẫu xe điện hoàn toàn mới của Volvo, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược chuyển đổi sang xe xanh của hãng. Xe sở hữu thiết kế hiện đại, sang trọng với các đường nét tinh tế và khí động học tối ưu. Nội thất rộng rãi, sử dụng vật liệu cao cấp, mang lại cảm giác tiện nghi và thoải mái cho cả người lái lẫn hành khách.

Volvo EC40 2025 là mẫu xe điện hoàn toàn mới của Volvo. (Ảnh: Volvo)

Ngoài ra, EC40 2025 còn trang bị hệ thống động cơ điện mạnh mẽ, cho khả năng tăng tốc mượt mà và êm ái. Xe có phạm vi di chuyển ấn tượng, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển hàng ngày cũng như những chuyến đi dài. Hệ thống pin tiên tiến còn hỗ trợ sạc nhanh, giúp người dùng tiết kiệm thời gian đáng kể.

Bảng giá xe ô tô hãng Volvo mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volvo XC60 Giá từ 2 tỷ 279 triệu Volvo XC90 Giá từ 4 tỷ 370 triệu Volvo XC60 Giá từ 2 tỷ 750 triệu Volvo EC40 Giá từ 1 tỷ 739 triệu Volvo XC40 Giá từ 1 tỷ 820 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.