Bảng giá ô tô Volkswagen mới nhất tháng 9/2025

Volkswagen là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Đức, được biết đến với những mẫu xe bền bỉ, thiết kế tinh tế và công nghệ tiên tiến. Volkswagen mang đến nhiều dòng xe đa dạng, từ hatchback nhỏ gọn, sedan sang trọng đến SUV rộng rãi và mạnh mẽ.

Volkswagen Golf 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một mẫu hatchback biểu tượng với thiết kế hiện đại và tinh gọn hơn. Xe được tinh chỉnh phần đầu với cụm đèn LED Matrix IQ.Light sắc sảo, lưới tản nhiệt mảnh mai tạo cảm giác thể thao và sang trọng. Phần đuôi cũng được làm mới, nhấn mạnh sự hài hòa trong tổng thể thiết kế.

Volkswagen Golf 2025 tiếp tục khẳng định vị thế của một mẫu hatchback. (Ảnh: xeotochinhhang.com)

Khoang nội thất của Golf 2025 gây ấn tượng với màn hình trung tâm lớn hơn, tích hợp hệ thống giải trí MIB4 mới nhất cùng giao diện trực quan. Các nút bấm cảm ứng được tinh chỉnh giúp thao tác dễ dàng hơn, mang đến trải nghiệm tiện nghi và hiện đại. Chất liệu nội thất cao cấp cùng không gian rộng rãi khiến xe phù hợp cho cả di chuyển đô thị lẫn đường dài.

Về vận hành, Volkswagen Golf 2025 cung cấp nhiều tùy chọn động cơ, bao gồm mild-hybrid và plug-in hybrid, tiết kiệm nhiên liệu hơn. Hệ thống treo và khung gầm được tối ưu giúp xe vận hành ổn định, mang đến cảm giác lái chắc chắn và linh hoạt.

Bảng giá xe ô tô hãng Volkswagen mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Volkswagen Teramont President 2 tỷ 399 triệu Teramont X Platinum Giá từ 2 tỷ 168 triệu Teramont X Luxury Giá từ 1 tỷ 998 triệu Touareg Elegance Giá từ 2 tỷ 699 triệu Touareg Luxury Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg Highline Giá từ 3 tỷ 099 triệu Touareg R-Line Giá từ 3 tỷ 399 triệu Volkswagen Teramont Giá từ 2 tỷ 499 triệu Volkswagen Tiguan Giá từ 1 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.