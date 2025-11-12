Đóng

Bảng giá ô tô Suzuki mới nhất tháng 11/2025

Bảng giá xe ô tô Suzuki mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Suzuki là thương hiệu ô tô đến từ Nhật Bản, nổi tiếng với các dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng. Các mẫu xe của hãng được yêu thích nhờ khả năng vận hành ổn định, chi phí sử dụng thấp và thiết kế ngày càng hiện đại.

Điển hình như Suzuki XL7 Hybrid 1-Tone là mẫu SUV lai điện được yêu thích nhờ thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và khả năng vận hành tiết kiệm nhiên liệu. Xe mang phong cách thể thao đặc trưng với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét và đường nét thân xe khỏe khoắn. 

Suzuki XL7 Hybrid 1-Tone là mẫu SUV lai điện được yêu thích nhờ thiết kế mạnh mẽ. (Ảnh: suzuki việt long)

Nội thất của XL7 Hybrid 1-Tone gây ấn tượng với không gian rộng rãi, tiện nghi và bố trí thông minh. Các chi tiết được hoàn thiện tỉ mỉ, kết hợp với hàng ghế linh hoạt mang lại cảm giác thoải mái trên mọi hành trình. Hệ thống điều hòa tự động, màn hình cảm ứng trung tâm và kết nối Apple CarPlay/Android Auto giúp trải nghiệm lái thêm phần hiện đại.

Bảng giá xe ô tô hãng Suzuki mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
XE DU LỊCH  ALL-NEW FRONX GL 520 triệu
ALL-NEW FRONX GLX 599 triệu
ALL-NEW FRONX GLX PLUS 649 triệu
XL7 HYBRID 1-TONE 599 triệu 900 ngàn
XL7 HYBRID 2-TONE 607 triệu 900 ngàn
JIMNY 1-TONE 789 triệu
JIMNY 2-TONE 799 triệu
SWIFT 1-TONE 569 triệu
SWIFT 2-TONE 577 triệu
XE THƯƠNG MẠI  SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu xanh và trắng) 318 triệu 600 nghìn 
SUPER CARRY PRO THÙNG LỬNG (Màu bạc)  324 triệu 378 nghìn 
SUPER CARRY PRO THÙNG MUI BẠT  342 triệu 812 nghìn 
SUPER CARRY PRO THÙNG KÍN  347 triệu 884 nghìn

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
