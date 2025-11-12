Đóng

Bảng giá ô tô Peugeot mới nhất tháng 11/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Peugeot mới nhất tại Việt Nam tháng 11/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Peugeot là thương hiệu ô tô danh tiếng đến từ Pháp, nổi bật với phong cách thiết kế tinh tế, sang trọng và mang đậm dấu ấn châu Âu. Peugeot không ngừng phát triển và khẳng định vị thế với những mẫu xe bền bỉ, hiệu suất cao và công nghệ tiên tiến.

Trong đó, Peugeot E-5008 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới, mang đến sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và công nghệ hiện đại. Xe sở hữu ngoại hình mạnh mẽ, góc cạnh với lưới tản nhiệt LED độc đáo và cụm đèn chiếu sáng hình móng vuốt sư tử đặc trưng. 

Peugeot E-5008 2025 là mẫu SUV điện hoàn toàn mới. (Ảnh: Xe Hay)

Khoang nội thất của Peugeot E-5008 2025 được thiết kế theo phong cách i-Cockpit thế hệ mới, kết hợp giữa công nghệ số và trải nghiệm lái trực quan. Màn hình cong 21 inch bao trùm bảng táp-lô, đi cùng hệ thống đèn nội thất ambient và vật liệu cao cấp. 

Peugeot E-5008 2025 sử dụng nền tảng STLA Medium của Stellantis, hỗ trợ nhiều cấu hình động cơ điện khác nhau. Xe có tầm hoạt động ấn tượng, lên đến khoảng 660 km theo chu trình WLTP, đáp ứng tốt nhu cầu di chuyển dài ngày. Công nghệ sạc nhanh giúp phục hồi 80% pin chỉ trong khoảng 30 phút, mang lại sự tiện lợi tối đa.

Bảng giá xe ô tô hãng Peugeot mới nhất tháng 11/2025

Mẫu xe

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
PEUGEOT 408 ALLURE  Giá từ 1 tỷ 019 triệu 
PEUGEOT 408 PREMIUM  Giá từ 1 tỷ 119 triệu 
PEUGEOT 408 GT  Giá từ 1 tỷ 269 triệu 
PEUGEOT 2008 ACTIVE  Giá từ 719 triệu 
NEW PEUGEOT 2008 PREMIUM  Giá từ 829 triệu 
NEW PEUGEOT 2008 GT  Giá từ 899 triệu 
PEUGEOT 3008 ALLURE  Giá từ 929 triệu 
PEUGEOT 3008 PREMIUM  Giá từ 1 tỷ 019 triệu 
PEUGEOT 3008 GT  Giá từ 1 tỷ 109 triệu 
PEUGEOT 5008 PREMIUM  Giá từ 1 tỷ 109 triệu 
PEUGEOT 5008 GT  Giá từ 1 tỷ 209 triệu 
PEUGEOT TRAVELLER PREMIUM 7 CHỖ  Giá từ 1 tỷ 589 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
