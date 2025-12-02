Bảng giá ô tô Nissan mới nhất tháng 12/2025

Nissan là một trong những hãng xe Nhật Bản có lịch sử lâu đời, nổi tiếng với những mẫu xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và ứng dụng công nghệ tiên tiến. Thương hiệu này luôn theo đuổi sự đổi mới, mang đến nhiều dòng xe đa dạng từ sedan, SUV đến xe điện.

Trong đó, Nissan Magnite là mẫu SUV cỡ nhỏ được hãng xe Nhật phát triển dành cho đô thị. Thiết kế của xe theo phong cách trẻ trung, góc cạnh và rất phù hợp với người dùng năng động. Dù kích thước nhỏ gọn, Magnite vẫn mang dáng dấp của một chiếc SUV hiện đại.

(Ảnh: xehay)

Khoang nội thất của Magnite được bố trí thông minh, mang đến không gian rộng rãi hơn so với phân khúc. Xe trang bị màn hình giải trí cảm ứng, hỗ trợ kết nối hiện đại. Vật liệu và cách phối màu trong cabin tạo cảm giác tươi mới và dễ chịu.

Nissan cung cấp cho Magnite động cơ tăng áp 1.0L, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa đủ mạnh cho nhu cầu di chuyển hằng ngày. Hộp số CVT giúp xe vận hành mượt mà trên đường phố đông đúc. Khả năng đánh lái nhẹ và linh hoạt là điểm cộng lớn khi sử dụng trong đô thị.

Bảng giá xe ô tô hãng Nissan mới nhất tháng 12/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Nissan Almera Almera VL 569 triệu Almera V 529 triệu Almera EL 489 triệu Nissan Navara NAVARA EL 2WD 685 triệu NAVARA VL 4WD 936 triệu NAVARA PRO-4X 960 triệu Nissan Kicks e-POWER Nissan Kicks e-POWER E 789 triệu Nissan Kicks e-POWER V 858 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.