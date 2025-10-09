Bảng giá ô tô Nissan mới nhất tháng 10/2025

Nissan là một trong những thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Hãng nổi tiếng với việc sản xuất các dòng xe bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và có độ tin cậy cao. Nissan sản xuất đa dạng các dòng xe từ sedan, hatchback, SUV đến xe bán tải, phục vụ nhiều nhu cầu khác nhau của người dùng.

Nổi bật, Nissan Terra 2025 là mẫu SUV 7 chỗ mới mang phong cách mạnh mẽ và hiện đại. Xe sở hữu lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét cùng thân xe vững chãi, tạo ấn tượng về sự khỏe khoắn. Khoảng sáng gầm cao giúp Terra dễ dàng vượt qua nhiều loại địa hình, từ phố thị đến đường đồi núi.

Nissan Terra 2025 là mẫu SUV 7 chỗ mới mang phong cách mạnh mẽ và hiện đại. (Ảnh: Oto360)

Xe được trang bị động cơ mạnh mẽ, vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Hộp số tự động 7 cấp cùng hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu giúp Terra thích nghi tốt với mọi điều kiện đường sá. Hệ thống treo được tinh chỉnh giúp xe di chuyển êm ái và ổn định hơn.

Khoang nội thất của Terra 2025 rộng rãi, mang lại cảm giác thoải mái cho cả 7 hành khách. Bảng điều khiển trung tâm được trang bị màn hình cảm ứng hiện đại, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Ngoài ra, xe còn có điều hòa tự động hai vùng, sạc không dây và hàng ghế sau gập linh hoạt.

Bảng giá xe ô tô hãng Nissan mới nhất tháng 10/2025

Mẫu xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Nissan Almera Almera VL 569 triệu Almera V 529 triệu Almera EL 489 triệu Nissan Navara NAVARA EL 2WD 685 triệu NAVARA VL 4WD 936 triệu NAVARA PRO-4X 960 triệu Nissan Kicks e-POWER Nissan Kicks e-POWER E 789 triệu Nissan Kicks e-POWER V 858 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.