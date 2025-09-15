Bảng giá ô tô Mini mới nhất tháng 9/2025

MINI là thương hiệu ô tô đến từ Anh Quốc, nổi tiếng với phong cách nhỏ gọn, cá tính và đầy chất riêng. Trải qua nhiều thế hệ, MINI không ngừng đổi mới nhưng vẫn giữ được thiết kế đặc trưng với những đường nét tròn cổ điển và ngoại hình nhỏ gọn.

MINI Cooper Convertible 2025 là mẫu xe mui trần nhỏ gọn mang phong cách biểu tượng, tiếp tục kế thừa di sản cá tính của thương hiệu Anh quốc. Xe có thiết kế ngoại thất nổi bật với đường nét tròn cổ điển, lưới tản nhiệt đặc trưng và mui mềm gập điện hiện đại.

MINI Cooper Convertible 2025 là sự kết hợp hài hòa giữa thiết kế phong cách. (Ảnh: Auto5)

Bên trong, MINI Cooper Convertible 2025 mang đến không gian tinh tế và đậm chất công nghệ. Nội thất được nâng cấp với màn hình OLED trung tâm hiện đại, hệ thống thông tin giải trí thông minh cùng nhiều tính năng hỗ trợ người lái tiên tiến. Ghế ngồi bọc da cao cấp và tùy chọn màu sắc phong phú giúp tăng trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng.

Về vận hành, xe trang bị động cơ tăng áp mạnh mẽ, mang lại cảm giác lái linh hoạt và đầy hứng khởi – đúng chất “go-kart feeling” đặc trưng của MINI. Hệ thống treo được tinh chỉnh cho khả năng kiểm soát ổn định, ngay cả khi di chuyển trong đô thị hay đường trường.

Bảng giá xe ô tô hãng Mini mới nhất tháng 9/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) MINI 3-CỬA MINI 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 099 triệu MINI 3-CỬA THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 199 triệu MINI 5-CỬA MINI 5-CỬA Giá từ 2 tỷ 149 triệu MINI CONVERTIBLE MINI CONVERTIBLE Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI CLUBMAN MINI CLUBMAN Giá từ 2 tỷ 539 triệu MINI COUNTRYMAN MINI COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 639 triệu MINI COUNTRYMAN THUẦN ĐIỆN Giá từ 2 tỷ 989 triệu MINI JOHN COOPER WORKS MINI JCW 3-CỬA Giá từ 2 tỷ 529 triệu MINI JCW COUNTRYMAN Giá từ 2 tỷ 789 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.