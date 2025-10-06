Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 10/2025

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Mazda được nhiều người biết đến nhờ vào những mẫu xe mang thiết kế tinh tế, cảm giác lái thú vị và công nghệ tiên tiến.

Trong đó, Mazda CX-5 2025 là mẫu SUV hạng C được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ. Xe vẫn giữ ngôn ngữ Kodo đặc trưng nhưng được tinh chỉnh sắc sảo và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn LED thanh mảnh giúp diện mạo thêm phần sang trọng và thể thao.

Mazda CX-5 2025 là mẫu SUV hạng C có thiết kế thể thao. (Ảnh: Mazda Võ Văn Kiệt)

Khoang nội thất của CX-5 2025 được bố trí tinh tế với vật liệu cao cấp và nhiều công nghệ mới. Màn hình trung tâm lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây mang đến trải nghiệm hiện đại. Hệ thống âm thanh cao cấp cùng không gian rộng rãi giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT MAZDA2 Mazda2 1.5L AT 418 triệu Mazda2 1.5L Deluxe 459 triệu Mazda2 1.5L Luxury 494 triệu Mazda2 1.5L Premium 508 triệu MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury 537 triệu Mazda2 Sport 1.5L Premium 544 triệu MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe 599 triệu Mazda3 1.5L Luxury 644 triệu Mazda3 1.5L Premium 719 triệu Mazda3 1.5L Signature 739 triệu MAZDA3 SPORT Mazda3 Sport 1.5L Luxury 659 triệu Mazda3 Sport 1.5L Premium 719 triệu MAZDA6 Mazda6 2.0 Luxury 769 triệu Mazda6 2.0L Premium 809 triệu Mazda6 2.0L Premium GTCCC 790 triệu Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC 874 triệu Mazda6 2.5 Signature (2024) 899 triệu NEW MAZDA CX-3 Mazda CX-3 1.5L AT 549 triệu Mazda CX-3 1.5L Deluxe 579 triệu Mazda CX-3 1.5L Luxury 619 triệu Mazda CX-3 1.5L Premium 659 triệu MAZDA CX-30 Mazda CX-30 2.0L Luxury 699 triệu Mazda CX-30 2.0L Premium 749 triệu MAZDA CX-5 Mazda CX-5 2.0L Deluxe 749 triệu Mazda CX-5 2.0L Luxury 789 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium 829 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Sport 849 triệu Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive 869 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Sport 959 triệu Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive 979 triệu MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury 949 triệu New Mazda CX-8 2.5 Premium 1 tỷ 019 triệu New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD 1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.