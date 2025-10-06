Đóng

Bảng giá ô tô Mazda mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô Mazda mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

Mazda là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Nhật Bản. Mazda được nhiều người biết đến nhờ vào những mẫu xe mang thiết kế tinh tế, cảm giác lái thú vị và công nghệ tiên tiến.

Trong đó, Mazda CX-5 2025 là mẫu SUV hạng C được nâng cấp toàn diện cả về thiết kế lẫn công nghệ. Xe vẫn giữ ngôn ngữ Kodo đặc trưng nhưng được tinh chỉnh sắc sảo và hiện đại hơn. Lưới tản nhiệt lớn cùng cụm đèn LED thanh mảnh giúp diện mạo thêm phần sang trọng và thể thao.

Mazda CX-5 2025 là mẫu SUV hạng C có thiết kế thể thao. (Ảnh: Mazda Võ Văn Kiệt)

Khoang nội thất của CX-5 2025 được bố trí tinh tế với vật liệu cao cấp và nhiều công nghệ mới. Màn hình trung tâm lớn, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây mang đến trải nghiệm hiện đại. Hệ thống âm thanh cao cấp cùng không gian rộng rãi giúp hành khách luôn thoải mái trên mọi hành trình.

Bảng giá xe ô tô hãng Mazda mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT
MAZDA2  Mazda2 1.5L AT  418 triệu 
Mazda2 1.5L Deluxe  459 triệu 
Mazda2 1.5L Luxury  494 triệu 
Mazda2 1.5L Premium  508 triệu 
MAZDA2 SPORT Mazda2 Sport 1.5L Luxury  537 triệu 
Mazda2 Sport 1.5L Premium  544 triệu 
MAZDA3 Mazda3 1.5L Deluxe  599 triệu 
Mazda3 1.5L Luxury  644 triệu 
Mazda3 1.5L Premium  719 triệu 
Mazda3 1.5L Signature  739 triệu 
MAZDA3 SPORT  Mazda3 Sport 1.5L Luxury  659 triệu 
Mazda3 Sport 1.5L Premium  719 triệu 
MAZDA6  Mazda6 2.0 Luxury  769 triệu 
Mazda6 2.0L Premium  809 triệu 
Mazda6 2.0L Premium GTCCC  790 triệu 
Mazda6 2.5L Signature Premium GTCCC  874 triệu 
Mazda6 2.5 Signature (2024)  899 triệu 
NEW MAZDA CX-3  Mazda CX-3 1.5L AT  549 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Deluxe  579 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Luxury  619 triệu 
Mazda CX-3 1.5L Premium  659 triệu 
MAZDA CX-30  Mazda CX-30 2.0L Luxury  699 triệu 
Mazda CX-30 2.0L Premium  749 triệu 
MAZDA CX-5  Mazda CX-5 2.0L Deluxe  749 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Luxury  789 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium  829 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Sport  849 triệu 
Mazda CX-5 2.0L Premium Exclusive  869 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Sport  959 triệu 
Mazda CX-5 2.5L Signature Exclusive  979 triệu 
MAZDA CX-8 New Mazda CX-8 2.5 Luxury  949 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Premium  1 tỷ 019 triệu 
New Mazda CX-8 2.5 Signature AWD  1 tỷ 149 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
