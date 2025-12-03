Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 12/2025

KIA là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được biết đến với thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và mức giá cạnh tranh. Hãng luôn tạo dấu ấn bằng những mẫu xe phù hợp nhiều nhu cầu, từ đô thị nhỏ gọn đến SUV gia đình rộng rãi.

Điển hình, KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản kết hợp giữa thiết kế sang trọng và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu hiện đại. Xe sở hữu diện mạo mạnh mẽ, các đường nét thanh lịch đặc trưng của dòng SUV cỡ trung. Từng chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo cảm giác cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản có thiết kế sang trọng. (Ảnh: KIA)

Mẫu xe sử dụng động cơ hybrid 1.6L kết hợp mô-tơ điện, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Hệ truyền động thông minh giúp xe vừa mạnh mẽ khi tăng tốc vừa nhẹ nhàng trong đô thị. Người dùng có thể cảm nhận sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) Sorento Plug-in Hybrid Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu) 1 tỷ 399 triệu Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen) 1 tỷ 399 triệu Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium 1 tỷ 149 triệu Sorento Hybrid 1.6L Signature 1 tỷ 247 triệu Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S) 1 tỷ 759 triệu Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ) 621 triệu Carens 1.5G Luxury 699 triệu Carens 1.4T Signature (7S) 769 triệu Carens 1.5G IVT 619 triệu Carens 1.5G Deluxe 599 triệu New Seltos New Seltos 1.5L AT 599 triệu New Seltos 1.5L Luxury 699 triệu New Seltos 1.5L Premium 749 triệu New Seltos 1.5 Turbo GT-Line 764 triệu New Seltos 1.5 Turbo Luxury 714 triệu New Seltos 1.5L Deluxe 639 triệu New Seltos 1.5 Turbo Deluxe 654 triệu New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe 539 triệu New Sonet 1.5L Luxury 579 triệu New Sonet 1.5L Premium 624 triệu New Sonet 1.5L AT 499 triệu K5 Kia K5 2.0 Luxury 849 triệu Kia K5 2.0 Premium 904 triệu Kia K5 2.5 GT-Line 957 triệu K3 Kia K3 1.6 Premium 609 triệu Kia K3 1.6 Luxury 584 triệu Kia K3 2.0 Premium 624 triệu Kia K3 1.6 Turbo GT 689 triệu Sportage Sportage 2.0G Premium 819 triệu Sportage 2.0G Signature 929 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line) 999 triệu Sportage 1.6 Turbo Signature AWD 1 tỷ 099 triệu Sportage 2.0D Signature (X-Line) 939 triệu Sportage 2.0D Signature 939 triệu Soluto Kia Soluto MT 386 triệu Kia Soluto MT Deluxe 397 triệu Kia Soluto AT Deluxe 422 triệu Sorento Sorento - 2.2D Luxury 939 triệu Sorento - 2.2D Premium 1 tỷ 079 triệu Sorento - 2.5G Premium 999 triệu Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu 1 tỷ 099 triệu Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen 1 tỷ 119 triệu Morning Morning X-Line 424 triệu Morning MT 349 triệu New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​ 1 tỷ 299 triệu New Carnival 2.2D Premium 7S​ 1 tỷ 519 triệu New Carnival 2.2D Premium 8S​ 1 tỷ 479 triệu New Carnival 2.2D Signature 7S​ 1 tỷ 589 triệu New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 799 triệu New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP) 1 tỷ 879 triệu New Morning New Morning AT 439 triệu New Morning GT-Line 469 triệu New Sorento New Sorento 2.2D Signature FWD 1 tỷ 389 triệu New Sorento 2.5G Signature FWD 1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.