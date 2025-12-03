Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 12/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 12/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là thương hiệu ô tô nổi tiếng đến từ Hàn Quốc, được biết đến với thiết kế trẻ trung, công nghệ hiện đại và mức giá cạnh tranh. Hãng luôn tạo dấu ấn bằng những mẫu xe phù hợp nhiều nhu cầu, từ đô thị nhỏ gọn đến SUV gia đình rộng rãi.

Điển hình, KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản kết hợp giữa thiết kế sang trọng và công nghệ tiết kiệm nhiên liệu hiện đại. Xe sở hữu diện mạo mạnh mẽ, các đường nét thanh lịch đặc trưng của dòng SUV cỡ trung. Từng chi tiết đều được hoàn thiện tỉ mỉ, tạo cảm giác cao cấp ngay từ cái nhìn đầu tiên.

KIA Sorento Hybrid 1.6L Premium là phiên bản có thiết kế sang trọng. (Ảnh: KIA)

Mẫu xe sử dụng động cơ hybrid 1.6L kết hợp mô-tơ điện, mang lại khả năng vận hành êm ái và tiết kiệm nhiên liệu đáng kể. Hệ truyền động thông minh giúp xe vừa mạnh mẽ khi tăng tốc vừa nhẹ nhàng trong đô thị. Người dùng có thể cảm nhận sự cân bằng giữa hiệu suất và mức tiêu hao nhiên liệu tối ưu.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 12/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Sorento Plug-in Hybrid  Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)  1 tỷ 399 triệu 
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)  1 tỷ 399 triệu 
Sorento Hybrid Sorento Hybrid 1.6L Premium  1 tỷ 149 triệu
Sorento Hybrid 1.6L Signature  1 tỷ 247 triệu
Carnival Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)  1 tỷ 759 triệu
Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)  621 triệu
Carens 1.5G Luxury  699 triệu
Carens 1.4T Signature (7S)  769 triệu
Carens 1.5G IVT  619 triệu
Carens 1.5G Deluxe  599 triệu
New Seltos New Seltos 1.5L AT  599 triệu
New Seltos 1.5L Luxury  699 triệu
New Seltos 1.5L Premium  749 triệu
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line  764 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Luxury  714 triệu
New Seltos 1.5L Deluxe  639 triệu
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe  654 triệu
New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe  539 triệu
New Sonet 1.5L Luxury  579 triệu
New Sonet 1.5L Premium  624 triệu
New Sonet 1.5L AT  499 triệu
K5 Kia K5 2.0 Luxury  849 triệu
Kia K5 2.0 Premium  904 triệu
Kia K5 2.5 GT-Line  957 triệu
K3 Kia K3 1.6 Premium  609 triệu
Kia K3 1.6 Luxury  584 triệu
Kia K3 2.0 Premium  624 triệu
Kia K3 1.6 Turbo GT  689 triệu
Sportage Sportage 2.0G Premium  819 triệu
Sportage 2.0G Signature  929 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)  999 triệu
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD  1 tỷ 099 triệu
Sportage 2.0D Signature (X-Line)  939 triệu
Sportage 2.0D Signature  939 triệu
Soluto Kia Soluto MT  386 triệu
Kia Soluto MT Deluxe  397 triệu
Kia Soluto AT Deluxe  422 triệu
Sorento Sorento - 2.2D Luxury  939 triệu
Sorento - 2.2D Premium  1 tỷ 079 triệu
Sorento - 2.5G Premium  999 triệu
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu  1 tỷ 099 triệu
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen  1 tỷ 119 triệu
Morning Morning X-Line  424 triệu
Morning MT  349 triệu
New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​  1 tỷ 299 triệu
New Carnival 2.2D Premium 7S​  1 tỷ 519 triệu
New Carnival 2.2D Premium 8S​  1 tỷ 479 triệu
New Carnival 2.2D Signature 7S​  1 tỷ 589 triệu
New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature  1 tỷ 799 triệu
  New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP)  1 tỷ 879 triệu
New Morning New Morning AT  439 triệu
New Morning GT-Line  469 triệu
New Sorento New Sorento 2.2D Signature FWD  1 tỷ 389 triệu
New Sorento 2.5G Signature FWD  1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

