Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 10/2025

(VTC News) - Bảng giá xe ô tô KIA mới nhất tại Việt Nam tháng 10/2025, bảng giá chi tiết sẽ được cập nhật trong bài viết dưới đây.

KIA là thương hiệu ô tô Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu. Hãng nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến và hiệu suất vận hành ổn định.

Đặc biệt, KIA Sorento 2025 là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV nổi tiếng, mang thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và sang trọng. Ngoại thất được tinh chỉnh với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn LED ấn tượng. Chiếc xe tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vóc dáng vạm vỡ nhưng vẫn tinh tế.

KIA Sorento 2025 là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV nổi tiến. (Ảnh: Oto.com)

Nội thất KIA Sorento 2025 rộng rãi, sử dụng vật liệu cao cấp và chú trọng đến sự tiện nghi cho cả gia đình. Hàng ghế được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh để tối ưu không gian chứa đồ. Màn hình cảm ứng trung tâm, hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kết nối thông minh mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội.

Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 10/2025

Dòng xe Phiên bản

Giá xe niêm yết (Đồng)

(Đã bao gồm thuế VAT)
Sorento Plug-in Hybrid  Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)  1 tỷ 399 triệu 
Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)  1 tỷ 299 triệu 
Sorento Hybrid  Sorento Hybrid 1.6L Premium  1 tỷ 149 triệu 
Sorento Hybrid 1.6L Signature  1 tỷ 247 triệu 
Carnival  Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)  1 tỷ 759 triệu 
Carens Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)  636 triệu 
Carens 1.5G Luxury  669 triệu 
Carens 1.4T Signature (7S)  769 triệu 
Carens 1.5G IVT  634 triệu 
New Seltos New Seltos 1.5L AT  599 triệu 
New Seltos 1.5L Luxury  699 triệu 
New Seltos 1.5L Premium  749 triệu 
New Seltos 1.5 Turbo GT-Line  764 triệu 
New Seltos 1.5 Turbo Luxury  714 triệu 
New Seltos 1.5L Deluxe  639 triệu 
New Seltos 1.5 Turbo Deluxe  654 triệu 
New Sonet New Sonet 1.5L Deluxe  539 triệu 
New Sonet 1.5L Luxury  579 triệu 
New Sonet 1.5L Premium  624 triệu 
New Sonet 1.5L AT 499 triệu
K5 Kia K5 2.0 LUXURY  849 triệu 
Kia K5 2.0 PREMIUM  904 triệu 
Kia K5 2.5 GT-LINE  957 triệu 
K3 Kia K3 1.6 Luxury  584 triệu 
Kia K3 2.0 Premium  624 triệu 
Kia K3 1.6 Turbo GT  689 triệu 
Sportage Sportage 2.0G Premium  819 triệu 
Sportage 2.0G Signature  929 triệu 
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)  999 triệu 
Sportage 1.6 Turbo Signature AWD  1 tỷ 009 triệu 
Sportage 2.0D Signature (X-Line)  939 triệu 
Sportage 2.0D Signature  939 triệu 
Soluto Kia Soluto MT  386 triệu 
Kia Soluto MT Deluxe  397 triệu 
Kia Soluto AT Deluxe  422 triệu 
Sorento Sorento - 2.2D Luxury  939 triệu 
Sorento - 2.2D Premium  1 tỷ 079 triệu 
Sorento - 2.5G Premium  999 triệu 
Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu  1 tỷ 099 triệu 
Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen  1 tỷ 119 triệu 
Morning Morning X-Line  424 triệu 
Morning MT  349 triệu 
New Carnival New Carnival 2.2D Luxury 8S​  1 tỷ 299 triệu 
New Carnival 2.2D Premium 7S​  1 tỷ 519 triệu 
New Carnival 2.2D Premium 8S​  1 tỷ 479 triệu 
New Carnival 2.2D Signature 7S​  1 tỷ 589 triệu 
New Carnival Hybrid New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature 1 tỷ 799 triệu
New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP)  1 tỷ 879 triệu
New Morning New Morning AT  439 triệu
New Morning GT-Line  469 triệu
New Sorento New Sorento 2.2D Signature FWD  1 tỷ 389triệu
New Sorento 2.5G Signature FWD  1 tỷ 249 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.

Thư Trương (Tổng hợp)
