Bảng giá ô tô KIA mới nhất tháng 10/2025

KIA là thương hiệu ô tô Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu. Hãng nổi bật với thiết kế hiện đại, trẻ trung, kết hợp cùng công nghệ tiên tiến và hiệu suất vận hành ổn định.
Đặc biệt, KIA Sorento 2025 là phiên bản hoàn toàn mới của mẫu SUV nổi tiếng, mang thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và sang trọng. Ngoại thất được tinh chỉnh với các đường nét sắc sảo, lưới tản nhiệt cỡ lớn và cụm đèn LED ấn tượng. Chiếc xe tạo ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên với vóc dáng vạm vỡ nhưng vẫn tinh tế.
Nội thất KIA Sorento 2025 rộng rãi, sử dụng vật liệu cao cấp và chú trọng đến sự tiện nghi cho cả gia đình. Hàng ghế được thiết kế linh hoạt, có thể điều chỉnh để tối ưu không gian chứa đồ. Màn hình cảm ứng trung tâm, hệ thống âm thanh chất lượng cao và các kết nối thông minh mang lại trải nghiệm giải trí vượt trội.
Bảng giá xe ô tô hãng KIA mới nhất tháng 10/2025
|Dòng xe
|Phiên bản
|
Giá xe niêm yết (Đồng)
(Đã bao gồm thuế VAT)
|Sorento Plug-in Hybrid
|Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Signature (Nội thất Nâu)
|1 tỷ 399 triệu
|Sorento Plug-in Hybrid 1.6L Premium (Nội thất Đen)
|1 tỷ 299 triệu
|Sorento Hybrid
|Sorento Hybrid 1.6L Premium
|1 tỷ 149 triệu
|Sorento Hybrid 1.6L Signature
|1 tỷ 247 triệu
|Carnival
|Carnival 3.5G SIGNATURE (7S)
|1 tỷ 759 triệu
|Carens
|Carens 1.5G IVT (trang bị phanh phụ)
|636 triệu
|Carens 1.5G Luxury
|669 triệu
|Carens 1.4T Signature (7S)
|769 triệu
|Carens 1.5G IVT
|634 triệu
|New Seltos
|New Seltos 1.5L AT
|599 triệu
|New Seltos 1.5L Luxury
|699 triệu
|New Seltos 1.5L Premium
|749 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo GT-Line
|764 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo Luxury
|714 triệu
|New Seltos 1.5L Deluxe
|639 triệu
|New Seltos 1.5 Turbo Deluxe
|654 triệu
|New Sonet
|New Sonet 1.5L Deluxe
|539 triệu
|New Sonet 1.5L Luxury
|579 triệu
|New Sonet 1.5L Premium
|624 triệu
|New Sonet 1.5L AT
|499 triệu
|K5
|Kia K5 2.0 LUXURY
|849 triệu
|Kia K5 2.0 PREMIUM
|904 triệu
|Kia K5 2.5 GT-LINE
|957 triệu
|K3
|Kia K3 1.6 Luxury
|584 triệu
|Kia K3 2.0 Premium
|624 triệu
|Kia K3 1.6 Turbo GT
|689 triệu
|Sportage
|Sportage 2.0G Premium
|819 triệu
|Sportage 2.0G Signature
|929 triệu
|Sportage 1.6 Turbo Signature AWD (X-Line)
|999 triệu
|Sportage 1.6 Turbo Signature AWD
|1 tỷ 009 triệu
|Sportage 2.0D Signature (X-Line)
|939 triệu
|Sportage 2.0D Signature
|939 triệu
|Soluto
|Kia Soluto MT
|386 triệu
|Kia Soluto MT Deluxe
|397 triệu
|Kia Soluto AT Deluxe
|422 triệu
|Sorento
|Sorento - 2.2D Luxury
|939 triệu
|Sorento - 2.2D Premium
|1 tỷ 079 triệu
|Sorento - 2.5G Premium
|999 triệu
|Sorento - 2.5G Signature (7 chỗ) Nội thất Nâu
|1 tỷ 099 triệu
|Sorento - 2.2D Signature (7 chỗ) Nội thất Đen
|1 tỷ 119 triệu
|Morning
|Morning X-Line
|424 triệu
|Morning MT
|349 triệu
|New Carnival
|New Carnival 2.2D Luxury 8S
|1 tỷ 299 triệu
|New Carnival 2.2D Premium 7S
|1 tỷ 519 triệu
|New Carnival 2.2D Premium 8S
|1 tỷ 479 triệu
|New Carnival 2.2D Signature 7S
|1 tỷ 589 triệu
|New Carnival Hybrid
|New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature
|1 tỷ 799 triệu
|New Carnival 1.6 Turbo Hybrid Signature (tùy chọn hàng ghế 2 VIP)
|1 tỷ 879 triệu
|New Morning
|New Morning AT
|439 triệu
|New Morning GT-Line
|469 triệu
|New Sorento
|New Sorento 2.2D Signature FWD
|1 tỷ 389triệu
|New Sorento 2.5G Signature FWD
|1 tỷ 249 triệu
Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.