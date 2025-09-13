Bảng giá ô tô Isuzu mới nhất tháng 9/2025

Isuzu là thương hiệu ô tô Nhật Bản nổi tiếng toàn cầu với thế mạnh trong việc sản xuất xe tải, xe bus và các dòng xe bán tải bền bỉ. Isuzu luôn được đánh giá cao về độ tin cậy, khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu.

Trong đó, Isuzu D-Max Type Z 1.9L 4x4 AT là mẫu bán tải mạnh mẽ, bền bỉ, được thiết kế để đáp ứng cả nhu cầu công việc lẫn di chuyển hằng ngày. Xe sở hữu diện mạo khỏe khoắn, đậm chất off-road với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED sắc sảo và đường nét cơ bắp.

Isuzu D-Max Type Z 1.9L 4x4 AT là mẫu bán tải mạnh mẽ. (Ảnh: isuzu-vietnam.com)

Dưới nắp capo, xe được trang bị động cơ diesel 1.9L, cho khả năng vận hành mạnh mẽ nhưng vẫn tiết kiệm nhiên liệu. Hệ dẫn động 4x4 thông minh cùng hộp số tự động giúp D-Max dễ dàng vượt qua các địa hình phức tạp. Khả năng tải trọng và kéo ấn tượng khiến chiếc bán tải này trở thành công cụ đáng tin cậy trong nhiều tình huống.

Bên trong, khoang nội thất được thiết kế rộng rãi, hiện đại với các tiện nghi như màn hình giải trí cảm ứng, kết nối Apple CarPlay/Android Auto và ghế bọc da cao cấp. Các tính năng an toàn tiên tiến như hệ thống hỗ trợ phanh, cân bằng điện tử và nhiều túi khí đảm bảo hành trình an toàn.

Bảng giá xe ô tô hãng Isuzu mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - TYPE Z 1.9L 4X4 AT Giá từ 880 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - HI-LANDER 1.9L 4X2 AT Giá từ 783 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 670 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 650 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX - UTZ 800 1.9L 4X4 MT Giá từ 656 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PREMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 269 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - PRESTIGE 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 169 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 016 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - SPORT 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 145 triệu XE SUV ISUZU - MU-X - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 928 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - REMIUM 1.9L 4X4 AT Giá từ 1 tỷ 350 triệu XE SUV ISUZU - MU-X CHỞ TIỀN - B7 PLUS 1.9L 4X2 AT Giá từ 1 tỷ 320 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - B7 1.9L 4X2 MT Giá từ 1 tỷ 240 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN -PRESTIGE 1.9L 4X2 MT Giá từ 860 triệu XE BÁN TẢI ISUZU - D-MAX CHỞ TIỀN - UTZ 1.9L 4X4 MT Giá từ 880 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.