Bảng giá ô tô Honda mới nhất tháng 11/2025

Honda là thương hiệu ô tô và xe máy nổi tiếng toàn cầu, được thành lập tại Nhật Bản. Trong lĩnh vực xe ô tô, Honda nổi bật với các mẫu sedan, SUV và crossover như Civic, Accord, CR-V và HR-V, được ưa chuộng nhờ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu và tiện nghi hiện đại.

Đặc biệt, Honda CR-V 2025 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị với thiết kế hiện đại, tinh tế và thể thao. Xe sở hữu các đường nét khí động học mềm mại nhưng vẫn mạnh mẽ, mang lại cảm giác sang trọng và cuốn hút. Phiên bản mới này còn gây ấn tượng với mặt ca-lăng táo bạo và cụm đèn LED sắc nét.

Honda CR-V 2025 tiếp tục khẳng định vị thế trong phân khúc SUV đô thị. (Ảnh: hondaotokimthanh.vn)

Bên trong, Honda CR-V 2025 được trang bị nội thất rộng rãi, tiện nghi vượt trội, với ghế bọc da cao cấp và bố trí khoa học. Hệ thống giải trí màn hình cảm ứng đa điểm, kết nối Apple CarPlay và Android Auto giúp hành trình thêm thú vị. Không gian cabin được tối ưu hóa, đảm bảo thoải mái cho cả 5-7 hành khách trong mọi chuyến đi.

Về động cơ, CR-V 2025 sở hữu khối động cơ mạnh mẽ nhưng tiết kiệm nhiên liệu, kết hợp hệ dẫn động 2WD hoặc AWD linh hoạt. Hệ thống treo và khung gầm cải tiến mang đến trải nghiệm lái ổn định, êm ái trên nhiều điều kiện đường. Ngoài ra, phiên bản Hybrid còn cung cấp hiệu suất vận hành tối ưu và thân thiện môi trường.

Bảng giá xe ô tô hãng Honda mới nhất tháng 11/2025

Dòng xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồ thuế VAT) CITY Giá từ 499 triệu BR-V Giá từ 629 triệu HR-V Giá từ 699 triệu CIVIC Giá từ 789 triệu CR-V Giá từ 1 tỷ 029 triệu ACCORD Giá từ 1 tỷ 319 triệu CIVIC TYPE R Giá từ 2 tỷ 999 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tuỳ thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.