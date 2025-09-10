Bảng giá ô tô BMW mới nhất tháng 9/2025

BMW (Bayerische Motoren Werke AG) là một trong những thương hiệu xe sang hàng đầu thế giới đến từ Đức, nổi tiếng với phong cách thiết kế sang trọng, động cơ mạnh mẽ và trải nghiệm lái thể thao đặc trưng.

Trong đó, BMW X5 2025 là mẫu SUV hạng sang nổi bật với thiết kế mạnh mẽ, hiện đại và đậm chất thể thao. Ngoại thất được tinh chỉnh với lưới tản nhiệt lớn, cụm đèn LED sắc nét cùng những đường nét khỏe khoắn, mang lại vẻ ngoài sang trọng và bề thế.

BMW X5 2025 là mẫu SUV hạng sang nổi bật với thiết kế mạnh mẽ. (Ảnh: Peugeot Thanh Xuân)

Bên trong, BMW X5 2025 sở hữu không gian nội thất rộng rãi, sang trọng với chất liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến. Hệ thống màn hình giải trí cỡ lớn, ghế ngồi bọc da cao cấp và dàn âm thanh cao cấp giúp nâng tầm trải nghiệm người dùng. Các tính năng hỗ trợ lái thông minh và tiện ích kết nối hiện đại tạo nên sự tiện nghi vượt trội.

Về vận hành, BMW X5 2025 mang đến nhiều tùy chọn động cơ mạnh mẽ, vừa tiết kiệm nhiên liệu vừa cho khả năng tăng tốc ấn tượng. Hệ dẫn động thông minh cùng hệ thống treo tối ưu giúp xe vận hành ổn định trên nhiều địa hình. Đây là chiếc xe vừa toát lên sự đẳng cấp, vừa phù hợp cho những chuyến đi xa đầy hứng khởi.

Bảng giá xe ô tô hãng BMW mới nhất tháng 9/2025

Mẫu xe Giá xe niêm yết (Đồng) (Đã bao gồm thuế VAT) BMW 3 Series Giá từ 1 tỷ 599 triệu BMW 4 Series Gran Coupé Giá từ 3 tỷ 149 triệu BMW 4 Series Convertible Giá từ 3 tỷ 399 triệu BMW 5 Series Giá từ 1 tỷ 979 triệu BMW All New 5 Series Giá từ 2 tỷ 589 triệu BMW 7 Series Giá từ 4 tỷ 499 triệu BMW X3 Giá từ 2 tỷ 189 triệu BMW All New X3 Giá từ 2 tỷ 299 triệu BMW X4 Giá từ 2 tỷ 999 triệu BMW X5 Giá từ 3 tỷ 814 triệu BMW X6 Giá từ 4 tỷ 459 triệu BMW X7 Giá từ 5 tỷ 549 triệu BMW Z4 Roadster Giá từ 3 tỷ 139 triệu

Giá xe mang tính tham khảo, chưa bao gồm các khoản phí kèm theo, có thể thay đổi tùy thuộc từng thời điểm, đại lý và khu vực bán.