Bà Bùi Thị Quỳnh Vân làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi

Tại buổi khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đoàn Chủ tịch công bố quyết định số 2319-QĐNS/TW ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 68 người. Bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Ủy viên Trung ương Đảng - làm Bí thư Tỉnh ủy. Ông U Huấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng - làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khoá XV tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Ông Nguyễn Đức Tuy làm Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Bà Đinh Thị Hồng Minh làm Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Bùi Thị Quỳnh Vân - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - chia sẻ: "Hôm nay, trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc của Đại hội, tôi cùng các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh rất vinh dự và tự hào khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, được đồng chí Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng - tin tưởng giao trọng trách, chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đây là niềm vinh dự, đồng thời là trách nhiệm to lớn của tập thể Ban Chấp hành, cũng như của từng đồng chí Tỉnh uỷ viên trước Trung ương, trước Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà; trước các thế hệ tiền nhiệm đã tâm huyết xây dựng, chắt chiu từng việc nhỏ để tạo nên những kết quả lớn, đưa hình ảnh Quảng Ngãi phát triển nổi bật".

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân (SN 1974, quê quán tỉnh Quảng Ngãi).

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ lý luận văn học, Cử nhân ngữ văn, Cao cấp lý luận chính trị.

Tháng 7/2010 - 11/2011, bà Bùi Thị Quỳnh Vân là Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn, Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 12/2011 - 8/2014, bà Vân làm Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa.

Tháng 9/2014 - 11/2015, bà là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XVIII, nhiệm kỳ 2010 - 2015, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tháng 12/2015, bà Vân là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.

Tháng 1/2016, tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2016 - 2020 của Đảng, bà Bùi Thị Quỳnh Vân được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Tháng 6/2016, bà Vân làm Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi khóa XII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Tháng 4/2019 - 8/2020, bà làm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tháng 8/2020, bà Bùi Thị Quỳnh Vân trúng cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy. Đây là lần đầu tiên, địa phương này có Bí thư Tỉnh ủy là nữ.