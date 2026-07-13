AMY GRUPO công bố kế hoạch IPO, kỳ vọng vốn hóa hơn 7.850 tỷ đồng

(VTC News) -

Thông tin trên được công bố tại sự kiện AMY GRUPO Investor Roadshow 2026 được Công ty Cổ phần Công nghiệp Á Mỹ (AMY GRUPO) tổ chức chiều 13/7.

Theo phương án công bố, doanh nghiệp dự kiến đạt mức vốn hóa khoảng 7.851 tỷ đồng sau IPO. Thời gian chào bán dự kiến từ ngày 9/7 đến 12/8/2026, nhà đầu tư đặt cọc 10% giá trị đăng ký mua.

Doanh nghiệp dự kiến duy trì chính sách cổ tức tiền mặt ở mức 20%, tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.

Toàn cảnh lễ thông tin về đợt IPO của AMY GRUPO.

Theo AMY GRUPO, việc thực hiện IPO nhằm tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh, tối ưu hóa cấu trúc tài chính, giảm áp lực nợ vay và từng bước nâng cao năng lực quản trị theo chuẩn doanh nghiệp đại chúng. Đồng thời, đây cũng là bước đệm quan trọng để doanh nghiệp này mở rộng vị thế trên thị trường quốc tế, gia tăng giá trị thương hiệu và nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Kết thúc năm 2025, AMY GRUPO ghi nhận doanh thu 6.997 tỷ đồng, duy trì vị thế là một trong những doanh nghiệp vật liệu hoàn thiện tăng trưởng nhanh tại Việt Nam. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng kép doanh thu thuần (CAGR) giai đoạn 2021-2025 đạt 37,8%/năm.

Hiện AMY GRUPO sở hữu hệ sinh thái gồm 4 nhà máy, một công ty thương mại với hơn 2.000 lao động. Doanh nghiệp duy trì tổng công suất sản xuất khoảng 75 triệu m² mỗi năm, bao gồm các dòng sàn Vinyl, SPC, LVT, WPC, tấm tường, gạch ceramic, gạch porcelain, gạch khổ lớn, ngói màu và các sản phẩm phụ trợ.

Doanh nghiệp cho biết đã xuất khẩu sản phẩm tới hơn 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong năm 2025, doanh thu xuất khẩu chiếm 74,66% tổng doanh thu của doanh nghiệp, trong đó thị trường Mỹ đóng góp 62,49%, tiếp tục khẳng định vai trò là thị trường chiến lược trọng điểm.

Ông Đinh Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc AMY GRUPO.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đinh Quốc Tuấn, Tổng Giám đốc AMY GRUPO cho biết, doanh nghiệp xem IPO là bước đi nhằm mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao năng lực quản trị và gia tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Bên cạnh các mục tiêu tăng trưởng kinh doanh, AMY GRUPO kiên định theo đuổi chiến lược phát triển dựa trên các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Doanh nghiệp đã đầu tư vào công nghệ sản xuất, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải và triển khai báo cáo ESG theo các chuẩn mực quốc tế.

Định hướng ESG không chỉ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế mà còn tạo ra nền tảng vững chắc để thu hút dòng vốn dài hạn từ các nhà đầu tư quan tâm tới yếu tố phát triển bền vững.

Theo kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030, AMY GRUPO đặt mục tiêu nâng tổng công suất sản xuất lên 121 triệu m² vào năm 2030. Doanh nghiệp xác định các sản phẩm sàn SPC và tấm tường sẽ là nhóm sản phẩm tăng trưởng chủ lực trong thời gian tới.