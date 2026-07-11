Ám ảnh những thân tàu cháy rụi, hoang tàn sau hỏa hoạn ở cảng cá Tam Quan

Ông Nguyễn Thanh Hoàng, chủ tàu BĐ.97973.TS ngụ phường Hoài Nhơn Đông, đứng chết lặng trước con tàu công suất lớn, trị giá hàng tỷ đồng của gia đình nay chỉ còn trơ lại đống tro tàn. Đối với ông, con tàu không chỉ là phương tiện mà đó là nhà, là mồ hôi, công sức tích cóp cả một đời và là chiếc cần câu cơm nuôi sống cả đại gia đình cùng hàng chục bạn thuyền.