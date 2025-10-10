Alpha Hải Phòng bật mí bí quyết bữa ăn học đường giúp trẻ khỏe mạnh và sáng tạo

(VTC News) -

Mục tiêu của giáo dục phổ thông là phát triển toàn diện Đức - Trí - Thể - Mỹ, đồng thời tạo môi trường khơi dậy sự sáng tạo cho học sinh. Vì vậy, bên cạnh việc dạy kiến thức, Bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) yêu cầu các trường chú trọng xây dựng bữa ăn hợp lý, đảm bảo tiêu chuẩn dinh dưỡng đầy đủ.

Trong bối cảnh đó, trường Liên cấp Alpha Hải Phòng xem bữa ăn học đường không chỉ bổ sung dinh dưỡng mà còn thúc đẩy sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và khả năng sáng tạo của học sinh.

Bữa ăn học đường tại trường Liên cấp Alpha Hải Phòng thúc đẩy sự phát triển toàn diện về thể chất, trí tuệ và khả năng sáng tạo của trẻ.

Hiện tại, trường Liên cấp Alpha Hải Phòng hợp tác với các đơn vị uy tín cung cấp bữa ăn cho học sinh như Công ty Cổ phần Đình Huy Đức, Công ty Cổ phần Thực phẩm Công nghệ Đồng Lợi, YAKULT Việt Nam, MM Mega Market và Osi Food.

Thầy Bùi Huy Tưởng - Trưởng phòng Vận hành trường Tiểu học, THCS và THPT Alpha Hải Phòng - chia sẻ: “Chúng tôi lựa chọn đối tác không chỉ dựa trên thương hiệu mà còn dựa trên năng lực vận hành, chứng nhận an toàn thực phẩm và cam kết chất lượng từng lô nguyên liệu.”.

Để đảm bảo chất lượng nguyên liệu, quy trình lựa chọn và kiểm định nhà cung cấp được thực hiện nghiêm ngặt, gồm: Khảo sát audit (kiểm tra, đánh giá thực tế toàn bộ quy trình sản xuất, quản lý của nhà cung cấp), thẩm định cơ sở sản xuất và kho bãi, đối chiếu hồ sơ pháp lý, chứng nhận VSATTP, hợp đồng cung cấp và nguồn gốc nguyên liệu.

Mỗi ngày, nguyên liệu đầu vào được kiểm tra dư lượng hóa chất và báo cáo trực tiếp cho trường, nhờ đó phụ huynh luôn nắm rõ chất lượng thực phẩm từ khâu nhập khẩu đến chế biến. Hàng tháng hoặc hàng quý, nhà trường tiến hành rà soát và kiểm tra đột xuất các quy trình này.

Ngay từ những ngày đầu hoạt động cho đến nay, bếp ăn của Alpha Hải Phòng vẫn luôn nhận được nhiều sự tin cậy của thầy và trò, nhờ quy trình vận hành chỉn chu, đội ngũ chuyên nghiệp, cùng tiêu chuẩn an toàn được duy trì nghiêm ngặt.

Về khẩu phần ăn, bếp xây dựng dựa trên độ tuổi và nhu cầu năng lượng, tham khảo Khuyến nghị của Viện Dinh dưỡng Quốc gia (2016), bảo đảm phù hợp với độ tuổi và mức độ vận động của học sinh. Mỗi bữa trưa cung cấp khoảng 30-35% năng lượng hàng ngày, bữa xế chiếm 10-15%, giúp tổng năng lượng tại trường đạt khoảng 40-50% nhu cầu mỗi ngày.

Thực phẩm được phân thành bốn nhóm chính: Tinh bột, đạm, chất béo và rau củ quả, được chế biến đa dạng từ cơm, bún, phở đến các món hấp, kho, nướng, luộc. Thực đơn thay đổi theo tuần, có tham khảo ý kiến giáo viên và học sinh nhằm tạo hứng thú, hình thành thói quen ăn uống lành mạnh.

Để đảm bảo an toàn bữa ăn học đường, các khâu kiểm tra nguyên liệu, chọn lựa nhà cung cấp được thực hiện nghiêm ngặt.

Không chỉ chú trọng xây dựng thực đơn đa dạng, cân đối dinh dưỡng, trường Liên cấp Alpha Hải Phòng còn đặt an toàn thực phẩm lên hàng đầu. Nhà trường yêu cầu tất cả nguyên liệu nhập kho phải có nguồn gốc minh bạch, kèm hóa đơn, biên bản giao nhận rõ ràng và chứng nhận kiểm định chất lượng.

Đội ngũ nhân viên chế biến được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, rửa tay và sát khuẩn trước - sau khi tiếp xúc với thực phẩm. Công tác giám sát nguyên liệu và thành phẩm được thực hiện trực tiếp bởi bộ phận y tế học đường phối hợp cùng nhân viên hành chính, bảo đảm mọi khâu đều tuân thủ quy định về vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Điểm nổi bật của bếp ăn Alpha Hải Phòng là tính minh bạch và kiểm soát chặt chẽ ở mọi khâu. Thực phẩm được lưu mẫu theo quy định, nguyên liệu đầu vào đều được chọn lọc, rõ xuất xứ và có chứng nhận kiểm định, nguồn nước sử dụng được kiểm tra định kỳ.

Đặc biệt, khu bếp luôn được vệ sinh thường xuyên, bảo đảm sạch sẽ và khô ráo. Thực đơn và quy trình chế biến được công khai, định lượng được kiểm soát nghiêm ngặt, cùng với việc theo dõi kho nhập hàng và hạn sử dụng để bảo đảm mỗi bữa ăn của học sinh đều đạt chuẩn chất lượng và an toàn.

Yếu tố tạo nên sự tin tưởng dành cho Alpha Hải Phòng chính là sự đồng hành của phụ huynh.

Bên cạnh đó, một yếu tố then chốt tạo nên sự tin tưởng dành cho Alpha Hải Phòng chính là sự đồng hành của phụ huynh. Hàng tháng, nhà trường thực hiện khảo sát chất lượng bữa ăn và tổ chức các buổi thăm bếp, tạo cơ chế kiểm tra chéo hiệu quả, giúp hoạt động bếp ăn ngày càng hoàn thiện hơn, đồng thời giúp phụ huynh thêm yên tâm khi con học tập tại trường.

Đại diện Alpha Hải Phòng cho biết: “Trong trường hợp nếu giả định xảy ra sự cố liên quan đến an toàn thực phẩm, nhà trường đã xây dựng quy trình ứng phó rõ ràng: nhanh chóng sơ cứu học sinh, chuyển đến cơ sở y tế nếu cần thiết và thông báo kịp thời cho phụ huynh. Đồng thời, trường tiến hành điều tra nguyên nhân thông qua việc kiểm tra mẫu thực phẩm, khu bếp, nhân viên và nhà cung cấp, sau đó công khai kết quả tới các gia đình.”

Nhờ những nỗ lực không ngừng của Ban Giám hiệu nhà trường, phụ huynh ngày càng tin tưởng vào chất lượng bữa ăn và học sinh thêm hào hứng với mỗi giờ ăn trưa tại trường. Nhờ vậy, trường Liên cấp Alpha Hải Phòng khẳng định được uy tín trong việc chăm lo bữa ăn học đường - một phần quan trọng của hành trình giáo dục toàn diện học sinh.