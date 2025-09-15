Acecook là 'một công dân' có trách nhiệm với ngành thực phẩm Việt

(VTC News) -

Ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam, Acecook đã xác lập lời hứa rõ ràng: “Phát triển ngành hàng thực phẩm chế biến của Việt Nam, góp phần làm cho đời sống ẩm thực của người dân Việt ngày càng an toàn và phong phú.”

Trải qua hành trình 30 năm, Acecook Việt Nam ghi dấu ấn với ba chặng đường đầy tự hào: khởi đầu bằng khát vọng, bứt phá mạnh mẽ và nay là bước chuyển mình chiến lược. Với tầm nhìn trở thành nhà cung cấp thực phẩm tổng hợp bền vững, vươn tầm thế giới, Acecook luôn nỗ lực góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho cộng đồng.

Chiến lược mới “Cook Happiness Through Innovation – Đổi mới nâng tầm hạnh phúc” chính là bước ngoặt quan trọng trên hành trình phát triển bền vững của công ty. Ông Kaneda Hiroki, Tổng Giám đốc Acecook Việt Nam, khẳng định: “Đổi mới không chỉ để tăng trưởng, mà còn để tạo ra giá trị hạnh phúc dài lâu cho con người và xã hội.”

“Đến là vui, thấy là tin” – minh bạch quy trình sản xuất

"Với triết lý này, Acecook kiến tạo một hành trình đầy trách nhiệm và minh bạch. Điều đó thể hiện ở từng sản phẩm, khi công ty công bố rõ ràng thành phần, chỉ tiêu kiểm nghiệm và tiêu chuẩn an toàn trên bao bì lẫn website, giúp khách hàng luôn an tâm". Hơn thế nữa, với mong muốn trở thành một “nhà sản xuất có trách nhiệm”, Acecook tổ chức cho người tiêu dùng tham quan nhà máy hơn 12 năm, chào đón hơn mười nghìn lượt khách tham quan mỗi năm. Tại đây, họ có thể trực tiếp chứng kiến toàn bộ 11 công đoạn sản xuất một gói/ly mì, từ khâu đầu vào đến thành phẩm, theo quy trình chuẩn Nhật Bản.

Các bạn học sinh được có cơ hội ngắm nhìn mô hình thu nhỏ mô phỏng về dây chuyền sản xuất mì gói Hảo Hảo. (Nguồn: Báo Tuổi Trẻ)

Không chỉ mở rộng cửa chào đón khách tham quan, Acecook còn thể hiện tinh thần cầu thị bằng cách không ngừng mở rộng các kênh tiếp nhận và xử lý phản hồi.

Một hệ thống đa kênh bao gồm hotline, fanpage và website đã được xây dựng nhằm tiếp nhận mọi khiếu nại, góp ý một cách hiệu quả nhất. Đồng thời, công ty cũng thường xuyên thực hiện nghiên cứu thị trường để thấu hiểu sâu sắc nhu cầu và thị hiếu, từ đó làm cơ sở phát triển những sản phẩm phù hợp nhất với người tiêu dùng.

Những đóng góp thiết thực

Là một doanh nghiệp sản xuất thực phẩm, Acecook hiểu rõ trách nhiệm mang đến những sản phẩm chất lượng cho người tiêu dùng. Nhằm nâng cao giá trị sản phẩm, Acecook không ngừng nghiên cứu để bổ sung các vitamin và khoáng chất thiết yếu vào sản phẩm, giúp người tiêu dùng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh và cân đối hơn.

Từ mì Hảo Hảo bổ sung canxi, cháo OHAYO hỗ trợ chất xơ, đến miến Phú Hương với hàm lượng calo thấp, hay sản phẩm mới ra mắt - mì Dalago có nguyên liệu rau củ trong sợi mì với nguồn gốc rõ ràng, nguyên liệu được trồng và thu hoạch trực tiếp tại Đà Lạt. Các cải tiến đều xoay quanh yếu tố sức khỏe và tiện lợi.

Suốt 30 năm qua, Acecook đã kiến tạo một hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận thực phẩm vị ngon đậm đà, tiện lợi tới ưu, an toàn và đáng tin cậy dù ở bất cứ đâu trên khắp Việt Nam. Ước tính trong năm 2024, có 3,3 tỷ sản phẩm Acecook đã được bán ra tại thị trường nội địa.

Không chỉ dừng lại ở việc phục vụ nhu cầu tiêu dùng, sự phát triển vững mạnh của Acecook còn đem đến công việc cho hàng ngàn người lao động, đóng góp vào ngân sách Nhà nước và duy trì tăng trưởng ổn định trong ngành hàng chiến lược quốc gia. Trong 10 năm liên tiếp (2015-2024), Acecook luôn lọt top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam, được vinh danh ở vị trí thứ 5 ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG) do Anphabe tổ chức với sự bảo trợ của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).

Đặc biệt, Acecook Việt Nam còn tự hào công bố vừa đạt giải thưởng quốc tế “Best Companies to Work for in Asia 2025” do tạp chí HR Asia tổ chức, một lần nữa khẳng định cam kết của công ty trong việc xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc và bền vững.

Đại diện Công ty Acecook Việt Nam vinh dự nhận giải Best Companies to Work for in Asia 2025” - Nơi làm việc tốt nhất châu Á.

Chung tay vì một cộng đồng bền vững

Với mong muốn kiến tạo một cộng đồng Việt Nam bền vững, trong nhiều năm qua, Acecook triển khai nhiều chương trình ý nghĩa, đề cao cam kết trách nhiệm xã hội. Từ năm 2019, doanh nghiệp đã phối hợp với Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam thực hiện dự án “Gói mì hạnh phúc”, trao tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thông qua suất ăn dinh dưỡng, học bổng và dụng cụ học tập. Tổng số tiền hỗ trợ lên đến 15 tỷ đồng cho 50.000 em nhỏ trên khắp cả nước.

Không chỉ dừng lại ở đó, từ năm 2015 đến nay, Acecook Việt Nam đã lan tỏa hạnh phúc thông qua Quỹ học bổng Acecook Happy Scholarship. Hơn 1.800 suất học bổng với tổng trị giá trên 17,5 tỷ đồng đã được trao tận tay các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên toàn quốc. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính, mà còn là hành trình tiếp sức tri thức, khuyến khích đam mê và nuôi dưỡng kỹ năng để thế hệ trẻ vững bước trên con đường chinh phục tương lai.

Đại diện Acecook trao tặng "Tủ sách hạnh phúc" cho các trường vùng sâu, vùng xa trong khuôn khổ Happy Scholarship năm 2024.

Đặc biệt, Acecook là đơn vị đồng hành lâu dài trong các chương trình truyền thông sức khỏe học đường, lồng ghép vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng vào hoạt động ngoại khóa cho trẻ em. Không chỉ giáo dục về dinh dưỡng, Acecook còn tổ chức nhiều hoạt động giáo dục về bảo vệ môi trường, cách phân loại rác, sáng tạo góc xanh như đồng hành cùng Báo Thanh Niên trong việc tổ chức Ngày hội “Cùng sinh viên sống xanh sống khỏe” năm 2024 nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển bền vững.

Bước sang giai đoạn phát triển mới, Acecook không chỉ kế thừa nền tảng bền vững đã xây dựng, mà còn chủ động tái định nghĩa khái niệm hạnh phúc trong bối cảnh hiện đại. Từ những giá trị cốt lõi “ngon, an toàn, tiện lợi”, chiến lược “Đổi mới để nâng tầm hạnh phúc” được mở rộng với các giá trị cộng thêm: dinh dưỡng, sức khỏe, thân thiện môi trường, góp phần giải quyết các vấn đề xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng đến well-being toàn diện cho người tiêu dùng.

Trên hành trình này, mọi hoạt động đều được định hướng bởi giá trị 3HAPPY, đặt hạnh phúc của người tiêu dùng, xã hội và đội ngũ nhân sự ở vị trí trung tâm. Những nỗ lực bền bỉ Acecook triển khai chính là minh chứng cho lời hứa từ ngày đầu thành lập: Chung tay vì một Việt Nam thịnh vượng.

Với những đóng góp đó, Acecook không chỉ phục vụ nhu cầu tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng một xã hội an toàn, khỏe mạnh và bền vững hơn, trở thành biểu tượng của một “công dân doanh nghiệp” có trách nhiệm, luôn sống và đóng góp bằng đúng thế mạnh của chính mình.