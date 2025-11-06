'Accent là xe tiện nghi, mua rồi không hối tiếc'

(VTC News) -

Theo anh Huy, điểm mạnh của Accent là khoang nội thất thoải mái trong phân khúc, xe chở được 5 người, cốp xe đặc trưng của xe “3 khoang” chưa được thoải mái vali, đồ chơi và cả xe đẩy trẻ em chỉ trong một lần xếp.

Khi di chuyển trong phố Hà Nội đông đúc, Accent tỏ ra linh hoạt, vô lăng đầm tay, dễ xoay xở ở không gian hẹp. Xe có “chấm nhỏ” nhưng đủ mạnh, động cơ 1.5 của Hyundai vận hành êm ái, ổn định và tiết kiệm nhiên liệu, đi đường trường chỉ hơn 5l/100km.

Accent ghi điểm với thiết kế gọn gàng, nội thất rộng rãi

Điểm khiến chủ xe hài lòng nhất là trang bị tiện nghi. “Màn hình trung tâm 8 inch có Apple CarPlay/Android Auto giúp bọn trẻ xem hoạt hình mỗi khi đi xa, cổng sạc Type-C bố trí hợp lý nên ai trong xe cũng có chỗ sạc, không còn cảnh giành dây sạc”, anh kể.

Accent 2025 cũng được trang bị phanh tay điện tử (EPB), chi tiết nhỏ nhưng tạo khác biệt rõ rệt khi di chuyển trong phố.

Một chủ xe khác, anh Bình Nguyên (Thanh Xuân, Hà Nội) - một người yêu thích xe Hyundai chia sẻ thêm, tính năng mà anh thích trên Accent đơn giản lại là phanh điện tử (EPB): “Ngõ nhà tôi hẹp, mỗi lần dừng tránh xe khác chỉ cần bấm nút là phanh điện tử tự gài, rảnh tay gập gương ra hiệu cho mấy chiếc xe máy lách qua. Hết cảnh kéo thả cần phanh cơ, cứ lo nó chưa ‘ăn’, mọi thao tác đều nhẹ nhàng, nhanh gọn”.

Accent 2025 tiện nghi với màn hình 8 inch và phanh tay điện tử EPB

Đêm mưa về muộn, anh càng thấy sự tiện lợi của EPB. “Trước đây phải cúi người kéo cần phanh cơ, tay ướt trơn trượt. Giờ chỉ cần chạm nhẹ nút EPB là xong, sạch sẽ và hiện đại hơn hẳn”.

Trên những hành trình dài, hệ thống an toàn chủ động Hyundai SmartSense phát huy hiệu quả. Anh Bình Nguyên nhớ lại lần lái xe trên cao tốc trong cơn mưa lớn: “Xe phía trước phanh gấp, hệ thống phanh khẩn cấp tự động can thiệp kịp thời giúp tôi tránh được tình huống nguy hiểm. Cảnh báo điểm mù và giữ làn cũng hoạt động ổn định, khiến tôi yên tâm hơn khi chở vợ con”.

Với thiết kế hiện đại, tiện nghi đủ dùng và chi phí vận hành hợp lý, Accent tiếp tục chứng minh sức hút của xe Hàn tại Việt Nam, trở thành lựa chọn đáng cân nhắc cho những gia đình trẻ cần một chiếc sedan thực dụng, an toàn và tiết kiệm.