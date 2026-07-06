7 nhân viên công ty ở Đồng Nai chiếm đoạt 1.200 tấn chì, gây thiệt hại 67 tỷ

(VTC News) -

Ngày 6/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an TP Đồng Nai thông tin khởi tố vụ án, khởi tố 7 bị can để điều tra về các hành vi "Tham ô tài sản, Trộm cắp tài sản" và "Không tố giác tội phạm".

Công an TP Đồng Nai khởi tố 7 nhân viên công ty chiếm đoạt hơn 1.200 tấn chì, gây thiệt hại 67 tỷ. (Ảnh: Công an Đồng Nai)

Các bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Hoàng Phong (SN 1994, ngụ xã Nha Bích, TP Đồng Nai), Tổ trưởng bộ phận kho; Vũ Văn Toán (SN 1993, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai), nhân viên quản lý vật liệu; Ngô Thị Thanh Tuyền (SN 2003, ngụ xã Lộc Hưng, TP Đồng Nai), nhân viên vật liệu; Cao Văn Nam (SN 1995, ngụ xã Ea Ô, tỉnh Đắk Lắk), quản lý kho; Nguyễn Văn Hậu (SN 1989, ngụ phường Minh Hưng, TP Đồng Nai), Tổ trưởng nhận nguyên liệu; Lê Văn Đông (SN 1983, ngụ phường Chơn Thành, TP Đồng Nai), Tổ trưởng xe nâng và Trần Kim Thái (SN 1997, quê tỉnh Đắk Lắk), Tổ trưởng xe nâng. Các bị can đều làm việc tại Công ty TNHH L.B. trong Khu công nghiệp Becamex Bình Phước.

Theo điều tra ban đầu, các bị can được giao trực tiếp quản lý kho vật liệu, hàng hóa nhập khẩu của công ty. Lợi dụng sơ hở trong công tác quản lý, nhóm này đã nhiều lần chiếm đoạt nguyên liệu do mình quản lý, sau đó bán ra ngoài để lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Quá trình đấu tranh, các bị can bước đầu thừa nhận hành vi phạm tội. Trong đó, Nguyễn Hoàng Phong và Nguyễn Văn Hậu được xác định là những người chủ mưu, cầm đầu việc chiếm đoạt nguyên liệu chì của công ty để bán ra ngoài. Các bị can còn lại gồm Tuyền, Nam, Thái, Đông và Toán bị cáo buộc có vai trò giúp sức bằng cách hợp thức hóa số liệu sổ sách, hàng tồn kho nhằm qua mặt ban giám đốc doanh nghiệp.

Qua kiểm tra, đối chiếu hệ thống sổ sách, kiểm kê hàng tồn kho, hồ sơ nhập khẩu và các tài liệu liên quan, cơ quan điều tra xác định từ tháng 6/2025 đến tháng 11/2025, Công ty TNHH L.B. bị thất thoát hơn 1.200 tấn nguyên liệu chì nhập khẩu, với tổng giá trị hơn 67 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Thông qua vụ án, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo các doanh nghiệp cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, xây dựng quy trình quản lý chặt chẽ đối với hàng hóa, nguyên vật liệu nhằm phòng ngừa thất thoát và các hành vi tiêu cực, tham nhũng.

Theo cơ quan công an, sự lỏng lẻo trong quản lý là một trong những nguyên nhân tạo điều kiện để các đối tượng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản.