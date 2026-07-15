7,18 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học, hơn 2,36 triệu vào nhóm ngành STEM

(VTC News) -

Theo số liệu từ hệ thống tuyển sinh do Bộ GD&ĐT công bố sáng nay 15/7, tổng 874.811 thí sinh hoàn thành việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học, tăng gần 25.000 so với năm ngoái.

Năm 2026, cả nước có 1.241.914 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT. Trong số này, số thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển trên hệ thống đạt 874.811, tương đương khoảng 70,4% tổng số thí sinh đăng ký dự thi. Đồng nghĩa, khoảng hơn 387.000 em bỏ cơ hội xét tuyển vào đại học năm nay, tương đương gần 29,6%.

Tổng số nguyện vọng xét tuyển được thí sinh đăng ký là 7.180.860, bình quân mỗi thí sinh đăng ký khoảng 8,2 nguyện vọng.

Đáng chú ý, nhóm ngành STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) tiếp tục nhận được sự quan tâm lớn của thí sinh. Thống kê cho thấy 467.590 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành STEM với tổng cộng 2.368.179 nguyện vọng, chiếm khoảng 33% tổng số nguyện vọng được đăng ký trên hệ thống.

Bên cạnh đó, 331.693 thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành 179, với tổng số 1.291.839 nguyện vọng.

Năm 2026, hệ thống tuyển sinh Bộ GD&ĐT ghi nhận hơn 874.000 thí sinh với 7,18 triệu nguyện vọng đăng ký xét tuyển đại học. (Ảnh minh họa: Minh Đức)

Các số liệu trên được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổng hợp từ hệ thống tuyển sinh tại thời điểm thống kê và có thể tiếp tục thay đổi khi thí sinh bổ sung, điều chỉnh hoặc hoàn tất việc đăng ký nguyện vọng theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển hoàn toàn trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh. Sau khi kết thúc thời gian đăng ký, các cơ sở đào tạo sẽ sử dụng dữ liệu trên hệ thống để thực hiện quy trình xét tuyển theo quy chế tuyển sinh hiện hành.

Đến thời điểm thống kê, thí sinh đã đăng ký 7,18 triệu nguyện vọng xét tuyển đại học; nhóm ngành STEM thu hút hơn 2,36 triệu nguyện vọng.