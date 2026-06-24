600 doanh nghiệp tham gia Triển lãm quốc tế Vietbuild tại TP.HCM

(VTC News) -

Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần thứ nhất tại TP.HCM với chủ đề Xây dựng - Giao thông - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất đang được diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Sky Expo Việt Nam (Công viên phần mềm Quang Trung, phường Trung Mỹ Tây, TP.HCM).

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi 7 kỳ Triển lãm Vietbuild trong năm 2026. Triển lãm do Trung tâm Công nghệ Thông tin - Bộ Xây dựng cùng Tập đoàn Tổ chức Triển lãm Quốc tế Xây dựng Vietbuild phối hợp tổ chức thực hiện, diễn ra từ ngày 24 - 28/6.

Triển lãm Quốc tế Vietbuild tổ chức tại TP.HCM. (Ảnh: B.L)

Triển lãm Quốc tế Vietbuild lần thứ nhất trong năm 2026 tại TP.HCM là sự kiện chào mừng kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống của Ngành Xây dựng Việt Nam (1958 - 2026).

Triển lãm lần này thu hút được sự tham gia đông đảo của gần 600 doanh nghiệp trong và ngoài nước với hơn 2.500 gian hàng giới thiệu những sản phẩm mới, công nghệ tiên tiến, công nghệ tuần hoàn, công nghệ số, công nghệ tái tạo và công nghệ năng lượng… đến từ 18 quốc gia và vùng lãnh thổ như: Việt Nam, Nhật Bản, Ấn Độ, Trung Quốc, U.A.E, Pháp, Ý, Mỹ, Đức, Litva, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, Malaysia, Philippines…

Triển lãm Quốc tế Vietbuild liên tục được diễn ra nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhà doanh nghiệp trong tình hình mới. Vietbuild góp phần hỗ trợ tích cực về xúc tiến thương mại, chuyển giao công nghệ cho các doanh nghiệp, đồng hành với sự phát triển bền vững của ngành Xây dựng Việt Nam với nhiều phân khúc ngành hàng đa dạng và phong phú.

Nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành xây dựng, giao thông, trang trí nội thất tham gia Triển lãm Vietbuild. (Ảnh: B.L)

Tại Triển lãm, nhiều đơn vị có gian hàng quy mô lớn như: Viglacera, Nhôm Đông Á, Tập Đoàn Apollo, Minh Hiền Group, Lixil Việt Nam, Cửa Sổ Việt Châu Á Aseanwindow…

Triển lãm Quốc tế Vietbuild trải qua 27 năm đã thực sự trở thành một thương hiệu lớn, là sân chơi bổ ích và thiết thực, đem lại nhiều hiệu quả tốt đẹp cho các doanh nghiệp về xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư xây dựng, thể hiện một sức sống mạnh mẽ của các nhà doanh nghiệp, một sự đổi mới và sáng tạo của ngành xây dựng trên các lĩnh vực.

Năm 2026, tình hình kinh tế - chính trị trên thế giới với nhiều biến động và thách thức, tuy nhiên với sự biến chuyển kinh tế theo chiều hướng tích cực ổn định và bền vững tại Việt Nam, cùng với sự chỉ đạo và điều hành kinh tế vĩ mô của Chính phủ kịp thời, tạo được niềm tin cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Đông đảo các nhà doanh nghiệp ngành Xây dựng - Giao thông - Vật liệu xây dựng & Trang trí nội ngoại thất cùng hội tụ về TP.HCM, tích cực tham gia trưng bày và giới thiệu những sản phẩm mới, dịch vụ mới, những thành tựu, quá trình trưởng thành và phát triển của đơn vị trong thời gian qua.