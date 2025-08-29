6 Nghị quyết giúp Hà Nội thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ

(VTC News) -

Sáng 29/8, UBND TP Hà Nội tổ chức hội thảo "Xây dựng các Nghị quyết của HĐND thành phố phục vụ phát triển khoa học, công nghệ gắn với triển khai thi hành Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Luật Thủ đô số 39/2024/QH15”.

PGS.TS Bùi Thị An (Viện trưởng Viện Tài nguyên, Môi trường và Phát triển cộng đồng, Chủ tịch Hội Nữ trí thức TP Hà Nội) đánh giá cao việc thành phố chỉ trong thời gian ngắn đã lấy ý kiến, chuẩn bị ban hành 6 nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW và Luật Thủ đô trong lĩnh vực khoa học – công nghệ.

Bà nhấn mạnh, đây là bước đi thể hiện tính tiên phong, quyết liệt của Hà Nội trong việc biến “chủ trương” thành “hành động thực tiễn”. Sáu Nghị quyết bao quát nhiều khía cạnh: Cơ chế đặc thù, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn công nghệ, thử nghiệm có kiểm soát và hỗ trợ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.

Theo PGS.TS Bùi Thị An, 6 Nghị quyết được xây dựng đồng bộ, toàn diện, bao quát từ cơ chế đặc thù, quỹ đầu tư mạo hiểm, sàn công nghệ, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát đến hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp. Nhờ vậy, Hà Nội có cơ sở tạo dựng môi trường đổi mới sáng tạo mạnh mẽ, trở thành trung tâm dẫn dắt cả nước trong phát triển kinh tế số, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn, khẳng định vị thế đầu tàu của Thủ đô trong hội nhập và cạnh tranh quốc tế.

PGS.TS Bùi Thị An. (Ảnh: Hanoimoi)

Tuy nhiên, để các Nghị quyết đi vào cuộc sống hiệu quả, bà An kiến nghị một số điểm để các Nghị quyết khi ban hành thực sự khả thi, đi vào cuộc sống. Trước hết, cần phân công rõ ràng trách nhiệm thực thi cho từng sở, ngành, đơn vị chủ trì và phối hợp. Tránh tình trạng “nhiều đầu mối nhưng không ai chịu trách nhiệm cuối cùng”. Đồng thời, phải xây dựng cơ chế giám sát, đánh giá theo mốc thời gian cụ thể 6 tháng – 1 năm.

Nguồn lực cũng là yếu tố then chốt, theo PGS.TS Bùi Thị An, phải bố trí đủ ngân sách cho từng Nghị quyết, song song với việc huy động xã hội hóa qua doanh nghiệp, quỹ đầu tư, hợp tác công – tư. Với Quỹ đầu tư mạo hiểm và hệ sinh thái khởi nghiệp, cần có cơ chế minh bạch, rõ ràng để vốn chảy vào đổi mới sáng tạo thay vì bị ách tắc.

Một lưu ý khác được PGS.TS Bùi Thị An nhấn mạnh là các Nghị quyết phải “chạm” đúng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, viện – trường, cộng đồng khởi nghiệp; tập trung giải quyết điểm nghẽn lớn như thủ tục hành chính, vốn đầu tư, chuyển giao công nghệ.

Song song, Hà Nội cần truyền thông rộng rãi, dễ hiểu để cộng đồng khoa học, doanh nghiệp và người dân nắm rõ quyền lợi, trách nhiệm. “Nếu Nghị quyết chỉ dừng ở văn bản hành chính thì sẽ khó phát huy hiệu quả”, PGS.TS Bùi Thị An nói.

Đặc biệt, PGS.TS Bùi Thị An lưu ý, trong 6 Nghị quyết dự thảo, yếu tố bình đẳng giới chưa được nêu rõ. Trong khi phụ nữ chiếm tỷ lệ lớn trong lực lượng lao động khoa học – công nghệ, họ lại ít được đại diện trong các vị trí lãnh đạo, quản lý và ít tiếp cận nguồn lực hỗ trợ.

Bà đề nghị bổ sung nguyên tắc lồng ghép giới trong từng Nghị quyết, như: Quy định tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, ưu tiên dự án do phụ nữ làm chủ khi xét Quỹ đầu tư mạo hiểm, hay đặt mục tiêu 30 – 40% dự án khởi nghiệp được hỗ trợ có nữ tham gia quản lý.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn phát biểu kết luận hội thảo. (Ảnh: Đình Hiệp)

Phát biểu kết luận hội thảo, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn cho biết, thành phố luôn mong muốn làm việc, cộng tác với những nhà khoa học “dám nghĩ, dám làm, muốn làm thật và làm được”.

Ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh, các Nghị quyết không chỉ dừng lại ở việc lấy ý kiến hay ban hành mà điều quan trọng là phải đi vào cuộc sống, tạo ra giá trị gia tăng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Trên tinh thần đó, ông Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan của thành phố tiếp thu toàn bộ ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học tại hội thảo này để hoàn thiện các dự thảo Nghị quyết, bảo đảm tính khả thi và thực tiễn khi triển khai thực hiện.

“Các Nghị quyết là cơ sở để thành phố Hà Nội chuẩn bị đầy đủ về hạ tầng, nguồn nhân lực, kinh phí. Trong đó, cần có các tổng công trình sư, kiến trúc sư có đủ năng lực, kinh nghiệm để triển khai nghị quyết đi vào cuộc sống”, ông Lê Hồng Sơn nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố ông Lê Hồng Sơn đề nghị các đơn vị liên quan xây dựng lộ trình thực hiện các Nghị quyết quan trọng này, bảo đảm tính thực tiễn, giải quyết được “bài toán” về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo của Thủ đô. Đặc biệt, sau khi triển khai nghị quyết, phải có cơ chế giám sát, kiểm tra hiệu quả.

Ông Lê Hồng Sơn đề nghị, ngay sau hội thảo, các đơn vị liên quan của thành phố tiếp tục mời các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp đang làm việc trong lĩnh vực này để tiếp thu các ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện các nghị quyết.

“Nếu nội dung nào chưa chắc, chưa bảo đảm, chúng ta cần triển khai thí điểm. Bởi khoa học công nghệ không cần bệnh thành tích, mà phải làm thực, kết quả thực”, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn yêu cầu.