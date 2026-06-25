(VTC News) -

Mùa hè nóng bức khiến cơ thể mất nước nhanh hơn rất nhiều so với bình thường. Chỉ cần đi ngoài trời nắng vài chục phút, nhiều người đã cảm thấy khát khô cổ, mệt mỏi, đau đầu, mất sức, da khô và nóng ran.

Không ít người nghĩ chỉ cần uống thật nhiều nước là đủ. Nhưng thực tế, khi đổ mồ hôi liên tục, cơ thể không chỉ mất nước mà còn mất điện giải, khoáng chất, vitamin. Đó là lý do nhiều chuyên gia khuyên nên bổ sung trái cây mùa hè.

Những loại trái cây giúp bù nước tốt nhất mùa hè

Một số loại quả không chỉ chứa lượng nước rất cao mà còn giúp làm dịu cảm giác nóng, bù khoáng, hỗ trợ phục hồi cơ thể sau khi phơi nắng. Vậy loại trái cây nào giúp bù nước tốt nhất trong mùa hè?

Dưa hấu - "vua giải nhiệt” mùa nóng

Dưa hấu: “Vua giải nhiệt” mùa nóng. (Ảnh: Pikbest)

Nhắc đến trái cây mùa hè, nhiều người nghĩ ngay tới dưa hấu và điều này hoàn toàn có lý. Dưa hấu chứa lượng nước rất lớn, thường hơn 90%. Khi ăn loại trái cây này, cơ thể được bổ sung nước nhanh, cảm giác khát giảm rõ rệt, vị ngọt nhẹ giúp dễ ăn hơn uống nước lọc đơn thuần.

Ngoài ra, dưa hấu còn chứa kali, vitamin C, chất chống oxy hóa.

Trong những ngày nắng nóng gay gắt ở Hà Nội hay TP.HCM, một miếng dưa hấu lạnh thường tạo cảm giác “hồi sức” gần như tức thì.

Tuy nhiên, bạn không nên ăn quá nhiều một lúc, đặc biệt vào buổi tối. Người cần kiểm soát đường huyết cũng cần hạn chế.

Các loại quả họ cam quýt vừa bù nước vừa bổ sung điện giải

Cam vừa bù nước vừa bổ sung điện giải. (Ảnh: CNN)

Cam, quýt, bưởi, chanh đều là những loại quả rất phù hợp mùa nóng vì chứa nhiều nước, giàu vitamin C, có vị chua nhẹ kích thích cảm giác dễ chịu. Điểm quan trọng là các loại quả này còn cung cấp kali, khoáng chất, hỗ trợ bù điện giải sau khi đổ nhiều mồ hôi.

Đó là lý do nhiều người sau khi đi nắng thường cảm thấy nước cam, nước chanh hoặc bưởi lạnh“đã khát” hơn nhiều loại đồ uống khác.

Dưa chuột chứa rất nhiều nước

Nhiều người xem dưa chuột chỉ là rau ăn kèm, nhưng thực tế đây là một trong những thực phẩm chứa nhiều nước nhất. Dưa chuột mát, ít calo, dễ ăn, giúp giảm cảm giác nóng trong người.

Ngoài ra, vị thanh nhẹ, nhiều nước, ăn không ngấy khiến nó rất hợp trong thời tiết oi bức. Nhiều người mùa hè chỉ cần ăn dưa chuột ướp lạnh, thêm chút muối hoặc sữa chua là đã thấy dễ chịu hơn nhiều.

Dừa, nước điện giải tự nhiên

Nước dừa thường được xem như một loại nước bù điện giải tự nhiên. (Ảnh: Pico)

Nước dừa thường được xem như một loại nước bù điện giải tự nhiên vì chứa kali, magie, natri, lượng nước lớn.

Trong thời tiết nóng kéo dài, nước dừa giúp bù nước khá nhanh, tạo cảm giác mát rõ rệt. Đó là lý do nhiều người sau khi đi nắng thích uống dừa lạnh hơn nước ngọt công nghiệp.

Tuy nhiên, nước dừa vẫn có đường, không nên uống quá nhiều liên tục trong ngày.

Dứa giúp giải khát nhưng nhiều người ăn sai cách

Dứa chứa khá nhiều nước và vitamin C, đồng thời tạo cảm giác tươi mát dễ ăn mùa hè. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều dứa khi đói có thể gây cồn ruột hoặc khó chịu dạ dày ở một số người.

Nhiều người thích dứa lạnh, sinh tố dứa, nước ép dứa vì vị chua ngọt giúp giảm cảm giác ngấy và oi bức.

Thanh long mát và dễ ăn trong ngày nóng

Quả thanh long mát và dễ ăn trong ngày nóng. (Ảnh: Pngtree)

Thanh long có lượng nước khá cao, vị nhẹ và dễ tiêu hóa. Điểm khiến loại quả này được nhiều người thích vào mùa hè là nó không quá ngọt gắt, ăn không bị ngấy, ít tạo cảm giác “nóng”.

Thanh long lạnh thường tạo cảm giác dịu người, dễ chịu, đặc biệt vào buổi tối oi nóng.

Vì sao trái cây mùa hè giúp cơ thể dễ chịu hơn?

Không chỉ giàu nước, nhiều loại trái cây còn cung cấp lượng dồi dào vitamin, hỗ trợ điện giải, giúp cơ thể phục hồi sau khi đổ mồ hôi.

Ngoài ra, vị mát, vị chua nhẹ, độ mọng nước của chúng cũng khiến não bộ cảm thấy được giải nhiệt. Đó là lý do nhiều người trời nóng không muốn ăn cơm nhưng lại rất muốn ăn trái cây lạnh.

Nhưng việc ăn trái cây không thể thay thế nước lọc. Dù chứa nhiều nước, trái cây vẫn không thể thay thế hoàn toàn việc uống nước. Một số loại quả chứa đường, chứa acid, hoặc quá lạnhnếu ăn quá nhiều có thể gây khó chịu.

Đặc biệt, nước ép đóng chai, trà trái cây nhiều đường, sinh tố quá ngọt thường không “giải nhiệt lành mạnh” như nhiều người nghĩ.

Có nên ăn trái cây thật lạnh để giải nhiệt?

Nhiều người thích trái cây vừa lấy từ tủ lạnh, đá xay, nước ép thật lạnh vì tạo cảm giác mát tức thì. Điều này không quá nguy hiểm với người khỏe mạnh, nhưng ăn/uống quá lạnh sau khi đi nắng về ngay lập tức có thể gây đau họng, khó chịu dạ dày hoặc choáng ở người nhạy cảm.

Đặc biệt, trong thời tiết cực nóng, cơ thể đang giãn mạch mạnh để tản nhiệt. Việc đưa đồ quá lạnh vào liên tục đôi khi khiến cơ thể phản ứng khó chịu.

Vì sao trời càng nóng càng dễ thích đồ ngọt và trái cây lạnh? Khi nóng, cơ thể mất năng lượng nhanh hơn, não bộ có xu hướng tìm kiếm cảm giác được làm mát.

Đồ ngọt và trái cây lạnh tạo cảm giác sảng khoái nhanh, dễ chịu tức thì, giúp giảm cảm giác khô khát. Đó là lý do mùa hè luôn là thời điểm dưa hấu, nước dừa, trái cây ướp lạnh bán rất chạy.

Trong những ngày nắng nóng kéo dài, trái cây thực sự có thể giúp cơ thể bù nước, giảm cảm giác mệt, hỗ trợ phục hồi sau khi phơi nắng. Tuy nhiên, không có loại quả nào là “thần dược chống nóng”. Điều quan trọng vẫn là uống đủ nước, nghỉ ngơi hợp lý, tránh phơi nắng quá lâu và duy trì chế độ ăn cân bằng.

Đôi khi, cảm giác kiệt sức mùa hè không đến từ việc “thiếu đồ giải nhiệt”, mà là cơ thể đã mất nước quá lâu trước khi chúng ta kịp nhận ra.