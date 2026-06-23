5 sai lầm khiến bạn thất bại khi trồng cây hương thảo trong nhà

Theo các chuyên gia, nguyên nhân thường đến từ những sai lầm chăm sóc rất phổ biến. Cây hương thảo được nhiều người yêu thích nhờ mùi hương dễ chịu, vẻ ngoài đẹp mắt và có thể dùng làm gia vị trong nấu ăn. Tuy nhiên, không ít người than phiền rằng cây nhanh khô héo, vàng lá hoặc chết dù được chăm sóc thường xuyên.

Theo các chuyên gia làm vườn, hương thảo không phải là loại cây khó trồng, nhưng lại có những yêu cầu khá đặc biệt khi được đặt trong nhà. Nếu bạn cần mắc các sai lầm phổ biến sau đây, cây có thể suy yếu nhanh chóng.

Trồng hương thảo ở nơi thiếu ánh sáng

Hương thảo có nguồn gốc từ vùng Địa Trung Hải và là loại cây rất ưa nắng. Đây cũng là nguyên nhân phổ biến nhất khiến cây chết khi được đưa vào nhà.

Các chuyên gia khuyến cáo nên đặt cây ở cửa sổ hướng Nam hoặc vị trí nhận được ít nhất 6 giờ nắng trực tiếp mỗi ngày. Nếu nhà thiếu ánh sáng tự nhiên, có thể bổ sung đèn trồng cây chuyên dụng.

Nhiều người cho rằng vị trí cạnh cửa sổ là đủ sáng, nhưng thực tế lượng ánh sáng trong nhà thường thấp hơn rất nhiều so với ngoài trời. Đây là lý do khiến cây phát triển èo uột, thân dài bất thường và dần suy kiệt.

Hương thảo không phải là loại cây khó trồng, nhưng lại có những yêu cầu khá đặc biệt khi được đặt trong nhà. (Ảnh southernliving)

Tưới quá nhiều nước

Một sai lầm phổ biến khác là tưới cây theo lịch cố định. Theo chuyên gia, hương thảo không thích đất luôn ẩm ướt. Chỉ nên tưới khi lớp đất mặt đã khô từ 2-5 cm. Sau khi tưới, nước cần thoát hết khỏi đáy chậu để tránh úng rễ.

Việc tưới quá nhiều có thể dẫn đến thối rễ - nguyên nhân khiến cây chết nhanh hơn cả việc quên tưới vài ngày.

Chọn chậu sai khiến cây khó sống

Không ít người trồng hương thảo trong các chậu trang trí đẹp mắt nhưng khả năng thoát nước kém. Các chuyên gia khuyến nghị sử dụng chậu đất nung có lỗ thoát nước vì chất liệu này giúp hơi ẩm bốc hơi nhanh hơn, hạn chế tình trạng đất bị giữ nước quá lâu.

Bên cạnh đó, đất trồng cần tơi xốp, thoát nước tốt. Có thể sử dụng đất dành cho xương rồng hoặc bổ sung thêm cát thô, đá trân châu để tăng khả năng thoát nước.

Trồng hương thảo ở nơi không thoáng khí

Mặc dù sống tốt trong nhà, hương thảo không thích bị đặt cạnh điều hòa, quạt sưởi hoặc những khu vực bí khí.

Nhiệt độ lý tưởng cho cây dao động khoảng 15-24 độ C cùng với sự lưu thông không khí tốt. Độ ẩm vừa phải sẽ giúp cây phát triển ổn định hơn.

Ít cắt tỉa

Nhiều người ngại thu hoạch vì sợ cây chậm phát triển. Thực tế, việc cắt tỉa thường xuyên lại giúp hương thảo ra nhiều nhánh mới hơn. Bạn có thể cắt những ngọn non để sử dụng trong nấu ăn. Việc thu hoạch đúng cách sẽ kích thích cây phát triển rậm rạp và hạn chế tình trạng thân hóa gỗ.

Các chuyên gia cho rằng hương thảo không phải là loại cây phù hợp với mọi không gian sống. Nếu căn hộ hoặc nhà ở không có vị trí nhận được nhiều ánh nắng trực tiếp mỗi ngày, việc duy trì một cây hương thảo khỏe mạnh trong thời gian dài sẽ khá khó khăn. Trong trường hợp này, các loại cây như trầu bà, lan ý hoặc lưỡi hổ có thể là lựa chọn dễ chăm sóc hơn.