5 gương mặt trẻ Việt tài năng bước vào cánh cổng Harvard danh giá

Nguyễn Đỗ Thu Phương

Nguyễn Đỗ Thu Phương (SN 2001), từng học Trường THPT chuyên Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Cô tốt nghiệp ngành điều dưỡng tại Đại học VinUni và hoàn thành văn bằng hai ngành kinh tế đối ngoại tại Đại học Ngoại thương trước khi nộp hồ sơ vào chương trình thạc sĩ Global Health Delivery của Trường Y Harvard.

Thời điểm đầu, Thu Phương không có kế hoạch du học, cô chỉ bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ cuối năm ba đại học. Việc tìm hiểu yêu cầu, bổ sung giấy tờ và hoàn thiện bài luận được thực hiện trong thời gian khá gấp, nhưng câu chuyện cá nhân rõ nét đã giúp cô trúng tuyển vào Trường Y Harvard - cơ sở y khoa lâu đời thứ ba của Mỹ, thành lập năm 1782.

Tại đây, Phương trở thành người Việt Nam đầu tiên và là sinh viên trẻ nhất khóa học thạc sĩ ngành Cung cấp y tế toàn cầu. Sau năm học đầu tiên, cô đạt điểm trung bình tuyệt đối 4.0/4.0, một kết quả phản ánh khả năng thích ứng và theo đuổi môi trường học thuật có tiêu chuẩn cao.

Nguyễn Đỗ Thu Phương (ở giữa) đạt điểm tuyệt đối tại ngôi trường top đầu thế giới.

Nguyễn Đức Anh Phú

Nguyễn Đức Anh Phú (SN 2003) tại Lâm Đồng, theo gia đình sang Mỹ từ năm 6 tuổi. Do bố mẹ không thạo tiếng Anh, cậu sớm tự thích nghi với môi trường mới và chủ động học hỏi để theo kịp bạn bè. Tuổi thơ gắn liền với đời sống thu nhập thấp của gia đình nhập cư, nhưng Phú luôn nỗ lực để tự tạo cơ hội cho mình.

Năm 16 tuổi, Phú mở cửa hàng sửa chữa - mua bán điện thoại mang tên Phu's Phone Emporium. Toàn bộ kỹ năng sửa máy, quản lý và quảng bá kinh doanh đều do cậu tự học qua mạng. Sau hai năm, cửa hàng có hơn 2.500 khách hàng với doanh thu khoảng 250.000 USD, trở thành điểm nhấn quan trọng trong hồ sơ ứng tuyển của Phú.

Câu chuyện vượt khó, năng lực tự học cùng thành tích học tập tốt giúp Phú nổi bật giữa 57.000 hồ sơ dự tuyển Harvard, nơi chỉ 1.900 ứng viên được chọn. Trường đánh giá cao nỗ lực của cậu bé đến từ một gia đình lao động nhập cư và dành cho cậu suất trúng tuyển kèm học bổng 288.000 USD.

Nguyễn Đức Anh Phú với câu chuyện khởi nghiệp, đã chinh phục học bổng Harvard.

Phan Linh Lan

Phan Linh Lan (SN 2007) trúng tuyển ngành Luật của Đại học Harvard sau ba tháng hoàn thiện hồ sơ xét tuyển. Quá trình chuẩn bị cho mục tiêu trở thành sinh viên Harvard bắt đầu từ khi Linh Lan học cấp 2.

Từ lớp 6, Linh Lan chuyển từ trường quốc tế Anh - Úc sang Trường Quốc tế Concordia Hà Nội để theo đuổi định hướng du học Mỹ. Giai đoạn lớp 6 đến lớp 8, nữ sinh tập trung ôn luyện ACT và đạt 35/36 điểm vào tháng 10/2024, ngay trước hạn nộp hồ sơ.

Từ lớp 9, Linh Lan mở rộng hoạt động học thuật qua các câu lạc bộ doanh nghiệp và nghiên cứu khoa học về lịch sử, chính trị. Nữ sinh đoạt giải nhất hai dự án AI JAM liên quan đến bảo tồn chim quý hiếm và phòng ngừa tai nạn giao thông bằng công nghệ AI; đồng thời giành huy chương đồng Vietnam DECA 2024 với bài nghiên cứu tình huống kinh doanh sáng tạo. Những hoạt động này được xem là nền tảng quan trọng cho hồ sơ ứng tuyển Harvard.

Trong hai mùa hè liên tiếp, Linh Lan tham gia trại hè Harvard kéo dài bảy tuần mỗi năm, chọn học các môn luật và lịch sử - lĩnh vực cô yêu thích và cũng là nội dung chính trong bài luận 650 từ gửi trường.

Với thế mạnh ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Tây Ban Nha và khả năng giao tiếp tiếng Pháp, Trung Quốc, Linh Lan cho biết lựa chọn Đại học Harvard để theo đuổi mục tiêu trở thành luật sư kinh tế trong tương lai.

Phan Linh Lan kiên trì theo đuổi mục tiêu và đam mê.

Trần Thị Diệu Liên

Trần Thị Diệu Liên (SN 1997), cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (TP.HCM), trúng tuyển Đại học Harvard vào tháng 4/2016 với mức học bổng 302.920 USD cho bốn năm học. Trước đó, cô từng đỗ cả hai trường chuyên lớn tại TP. HCM và chọn Lê Hồng Phong để tập trung rèn luyện tiếng Anh.

Sinh ra trong gia đình không khá giả, có cha làm thợ làm biển quảng cáo và mẹ là lao công, Diệu Liên từng xem Harvard là mục tiêu xa vời. Giấc mơ du học được nuôi dưỡng từ thời THCS khi cô biết đến học bổng A*Star của Singapore, dù chỉ dừng lại ở vòng phỏng vấn.

Trần Thị Diệu Liên, nữ sinh trúng tuyển ĐH Harvard với mức học bổng hơn 300.000 USD.

Những năm phổ thông, Diệu Liên liên tục nỗ lực học tập, đạt nhiều học bổng và giải thưởng nghiên cứu khoa học, tiêu biểu là giải Tư cuộc thi Intel ISEF với đề tài “Bảng hiển thị chữ nổi cho người khiếm thị”.

Không có điều kiện tài chính, Diệu Liên tự học và tự chuẩn bị hồ sơ xin học bổng, đồng thời duy trì niềm đam mê khoa học bằng việc thường xuyên mày mò chế tạo từ những vật liệu cũ. Cô cho rằng hoàn cảnh không phải lý do để biện hộ cho thất bại, và chính nghị lực đã giúp mình tiến gần hơn đến cánh cửa Harvard.

Lê Vũ Minh Trí

Lê Vũ Minh Trí (SN 2006), học sinh lớp 12 Toán 1 Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, sở hữu IELTS 8.5, SAT 1.550/1.600 và nhiều thành tích học sinh giỏi quốc gia. Với hồ sơ nổi bật, Trí vượt qua quy trình tuyển chọn nghiêm ngặt và nhận thư trúng tuyển Đại học Harvard, kèm học bổng toàn phần cho 4 năm học.

Bắt đầu chuẩn bị hồ sơ từ tháng 4/2023, Trí gặp nhiều lúng túng dù đã tự tìm kiếm thông tin trên mạng. Sau khi được hỗ trợ định hướng từ một chương trình tư vấn du học miễn phí, nam sinh hoàn thiện bộ hồ sơ theo yêu cầu khắt khe của Harvard, trong đó có một bài luận chính và năm bài luận phụ.

Ở bài luận chính, Minh Trí chọn kể lại trải nghiệm xem triển lãm nghệ thuật từ chất liệu đường dẻo - nơi cậu nhận ra mối liên hệ giữa toán học và nghệ thuật.

Theo Minh Trí, khoảnh khắc đó đã mở ra một cách tiếp cận mới mẻ, trở thành dấu mốc quan trọng trong hành trình trưởng thành và khẳng định bản thân.

Lê Vũ Minh Trí, chàng trai tài năng, tìm kiếm sự liên kết giữa toán học và nghệ thuật.

Minh Trí cho biết, cậu vô cùng bất ngờ khi đỗ Đại học Harvard và nhận được học bổng toàn phần 9,4 tỷ đồng bởi việc này quả thực không dễ dàng.

"Mỗi năm, Đại học Harvard chỉ nhận 1-2 sinh viên đến từ Việt Nam nên cơ hội được nhận vào trường rất khó. Việc này càng khó hơn khi mình nộp đơn ở kỳ cơ bản - Regular Decision với tỷ lệ cạnh tranh rất cao và Harvard đã nhận một bạn Việt Nam từ kỳ nộp đơn sớm - Early Decision ", nam sinh nói.