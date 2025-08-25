Đóng

4 chị em ở Phú Thọ mang cả mâm cỗ đi xem diễu binh, dân mạng trầm trồ

(VTC News) -

Mâm cỗ 6 món gồm xôi ngũ sắc, gà luộc, măng ớt, bánh uôi... đều là đặc sản quê hương của 4 chị em ở Phú Thọ khiến nhiều người trầm trồ.

Thái Sao Mai
