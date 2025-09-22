2 tân sinh viên TP.HCM mất liên lạc, được phát hiện tại tỉnh giáp biên giới

(VTC News) -

Học viện Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên. Theo thông tin từ học viện, trong những ngày gần đây liên tiếp xuất hiện các chiêu trò giả mạo chương trình du học, việc làm và thực tập quốc tế nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của sinh viên.

Chỉ trong 3 ngày từ 17-20/9, có hai tân sinh viên của Học viện Hàng không Việt Nam đã bị dụ dỗ và được phát hiện tại Tây Ninh trong tình trạng mất liên lạc với gia đình. Rất may, nhờ sự phối hợp của gia đình, cơ quan chức năng và học viện, các em sinh viên này đã được tìm thấy và đảm bảo an toàn.

Học viện Hàng không Việt Nam vừa phát đi thông báo khẩn, cảnh báo thủ đoạn lừa đảo nhắm vào sinh viên. (Ảnh: Nhà trường)

Học viện Hàng không Việt Nam khẩn cấp cảnh báo đến toàn thể sinh viên, phụ huynh và cộng đồng xã hội, tuyệt đối không tin tưởng, tham gia các chương trình quốc tế không được xác thực, chỉ tiếp nhận thông tin qua website, fanpage chính thức, thầy cô cố vấn học tập của học viện. Nhà trường cho biết đã triển khai hệ thống cảnh báo sớm, kênh hỗ trợ trực tuyến, và tăng cường phối hợp chặt chẽ cùng phụ huynh để bảo vệ sinh viên.

Hồi tháng 2 vừa qua, Học viện Hàng không Việt Nam cũng phát đi cảnh báo khi trường này nhận được trình báo của người nhà sinh viên về việc bị lừa và chiếm đoạt số tiền lớn vì tham gia chương trình học bổng giao lưu do Australia cấp năm 2025. Một sinh viên năm 3 của trường đã làm theo hướng dẫn và mất 500 triệu đồng.

Thời gian gần đây, Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT cũng nhận được thông tin có hiện tượng làm giả chữ ký, con dấu, thông tin giả về học bổng, tài trợ du học nhằm lừa đảo người học, gây ảnh hưởng đến uy tín của Cục nói riêng và Bộ nói chung. Kẻ lừa đảo lấy danh nghĩa của Cục trưởng, Phó cục trưởng, thậm chí làm giả con dấu của Bộ GD&ĐT để tạo ra những văn bản thông báo chương trình trao đổi sinh viên tại nước ngoài.

Cục Hợp tác quốc tế, Bộ GD&ĐT khuyến nghị cán bộ, công chức, viên chức, người dân và các tổ chức cần cảnh giác, thận trọng trước những thông tin giả mạo này. Các văn bản chính thức do Bộ phát hành đều được đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử Bộ GD&ĐT tại địa chỉ moet.gov.vn và Fanpage của Bộ.