146 điểm 10 Toán: Không thể vì một vụ việc mà phủ nhận cả nền giáo dục

(VTC News) -

Việc một điểm thi ở Tuyên Quang có 328 thí sinh thì hơn 290 đạt từ 9 điểm Toán trở lên, trong đó hơn 140 em đạt điểm tuyệt đối trở thành tâm điểm của dư luận thời gian qua, nhất là khi ngành Giáo dục rà soát và phát hiện có bất thường trong quy trình coi thi. Cơ quan chức năng vào cuộc nhanh chóng và đến nay có 4 người bị khởi tố điều tra.

Sự gian lận trong thi cử luôn là điều không thể chấp nhận. Nó không chỉ làm mất sự công bằng của kỳ thi mà còn khiến nhiều người đặt câu hỏi về tính trung thực trong giáo dục. Bởi vậy, dư luận bức xúc, giận dữ là đương nhiên.

Nhưng cũng từ sự bức xúc ấy, đã xuất hiện không ít ý kiến đi xa hơn những gì vụ việc phản ánh, những ý kiến cực đoan nghi ngờ tất cả, coi điểm cao trong các kỳ thi là sản phẩm của gian lận, phủ nhận thành quả của học sinh, thậm chí quy kết cả nền giáo dục chỉ chạy theo bệnh thành tích… Một vụ việc cá biệt dường như đang bị biến thành bản án dành cho cả hệ thống.

Đó là cách nhìn thiếu công bằng.

Vụ việc tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Tuyên Quang chỉ là "con sâu làm rầu nồi canh", không nên vì thế mà chê bai hệ thống giáo dục. (Ảnh: Viên Minh)

Nếu một vụ gian lận, dù nghiêm trọng đến đâu, có thể phủ nhận toàn bộ những nỗ lực của hàng triệu học sinh, giáo viên và nhà trường trên cả nước, thì mọi lĩnh vực trong xã hội đều sẽ phải chịu cách đánh giá tương tự. Một bác sỹ vi phạm y đức không đồng nghĩa ngành Y mất hết những người thầy thuốc tận tâm. Một cán bộ nhận hối lộ không thể xóa đi công sức của cả bộ máy đang tận tâm cống hiến. Một doanh nghiệp làm ăn gian dối cũng không thể đại diện cho cả cộng đồng doanh nghiệp.

Giáo dục cũng vậy. Sai phạm của một số cá nhân không thể trở thành thước đo cho cả nền giáo dục.

Thực tế, điều đáng chú ý trong vụ việc ở Tuyên Quang không chỉ là những dấu hiệu bất thường của hơn 140 điểm 10 môn Toán, mà còn là cách hệ thống phản ứng trước những dấu hiệu ấy.

Khi phổ điểm gây tranh cãi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhanh chóng phối hợp với địa phương kiểm tra. Công an vào cuộc điều tra và sau quá trình xác minh ban đầu đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can. Địa phương cũng đề xuất tổ chức thi lại môn Toán cho toàn bộ thí sinh tại điểm thi này nhằm bảo đảm quyền lợi của các em cũng như sự minh bạch của kỳ thi. Và chính những học sinh đạt điểm 10 và gia đình các em cũng đồng thuận, mong mỏi được thi lại.

Đó không phải là biểu hiện của một hệ thống đang tự phát hiện, tự sửa chữa và chấp nhận đối diện với những lỗ hổng của mình chứ không phải che giấu sai phạm.

Không ai mong muốn sai phạm xảy ra. Nhưng điều khiến xã hội giữ được niềm tin không phải là lời khẳng định rằng mọi thứ hoàn hảo, mà là khi sai phạm xuất hiện, nó được phát hiện, được điều tra, được xử lý công khai và không có vùng cấm.

Nền giáo dục mạnh không phải là nền giáo dục không bao giờ mắc sai lầm mà là nền giáo dục đủ bản lĩnh để sửa sai.

Trong những ngày qua, điều đáng tiếc là trên mạng xã hội xuất hiện không ít bình luận mang tính quy chụp. Chỉ vì vụ việc ở một điểm thi, nhiều học sinh đạt điểm cao ở nơi khác cũng bị nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Có em chưa kịp tận hưởng niềm vui sau 12 năm học đã phải đọc những lời mỉa mai rằng "điểm 10 bây giờ chắc gì là thật", "học giỏi cũng chưa chắc do năng lực"…

Sự tổn thương này âm thầm nhưng không kém nghiêm trọng hơn tổn thương do gian lận thi cử.

Chúng ta luôn có nhiều học sinh thật sự xuất sắc, bao gồm cả những em thông minh thiên bẩm và những em trở nên giỏi giang nhờ chăm chỉ, nỗ lực vượt qua chính mình. Các em dành nhiều năm miệt mài học tập để đổi lấy một kết quả xứng đáng.

Nếu chỉ vì một vụ việc mà mọi thành tích đều bị đặt dưới lăng kính nghi ngờ, thì chính những người học thật, thi thật lại trở thành nạn nhân của sai phạm do người khác gây ra, và giáo viên lẽ ra được từ hào khi những cây non mình trồng bắt đầu ra trái ngọt thì lại bị phủ nhận bằng sự mỉa mai, xét nét.

Điều cần bảo vệ không chỉ là sự nghiêm minh của pháp luật, mà còn là danh dự của những học sinh trung thực, của các giáo viên đầy tâm huyết và cả sự tôn nghiêm của ngành Giáo dục.

Thành quả của giáo dục Việt Nam đâu chỉ đo bằng bảng điểm một kỳ thi. Hàng chục năm qua, học sinh Việt Nam liên tục đạt thành tích cao tại các kỳ thi Olympic quốc tế, các cuộc thi khoa học kỹ thuật, lập trình, toán học và nhiều sân chơi trí tuệ khác. Những kết quả ấy được kiểm chứng trên đấu trường quốc tế, nơi không thể có chỗ cho việc "nâng điểm" hay "chạy thành tích".

Mỗi ngày ở Việt Nam có gần triệu giáo viên lặng lẽ đứng lớp, hàng chục triệu học sinh miệt mài học tập. Phần lớn các kỳ thi vẫn diễn ra nghiêm túc với quy trình giám sát chặt chẽ có sự hỗ trợ của công nghệ. Phần lớn điểm số vẫn phản ánh đúng năng lực của người học. Chính số đông thầm lặng ấy mới là diện mạo thật của giáo dục Việt Nam, chứ không phải những vụ việc cá biệt được dư luận đặc biệt quan tâm.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là được phép xem nhẹ sai phạm. Ngược lại, càng phải xử lý nghiêm hơn nữa để bảo vệ những giá trị đang được xây dựng bằng sự trung thực của hàng triệu con người.

Nếu kết quả điều tra chứng minh có cá nhân lợi dụng chức trách để làm sai lệch kết quả thi, họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu có bài thi được can thiệp trái quy định, kết quả ấy cần được xử lý theo đúng quy chế. Đồng thời, những học sinh làm bài bằng chính năng lực của mình cũng cần được trả lại danh dự và sự công bằng.

Đó mới là mục tiêu cuối cùng của việc xử lý sai phạm, bởi xử lý phạm không chỉ để trừng phạt cái sai mà còn để bảo vệ cái đúng.

Một vụ gian lận, nếu có, không thể trở thành bản án dành cho cả nền giáo dục, cũng như một vết nứt không thể phủ nhận giá trị của cả một ngôi nhà. Điều quan trọng hơn cả là sau mỗi sự cố, hệ thống có đủ dũng khí để nhận diện lỗ hổng, sửa chữa những gì còn bất cập và củng cố niềm tin của xã hội vào sự công bằng hay không.

Chỉ khi người sai bị xử lý nghiêm và người đúng được bảo vệ đến cùng, chúng ta mới có thể khẳng định rằng giáo dục không chỉ dạy về trung thực, mà còn biết bảo vệ sự trung thực bằng hành động.

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